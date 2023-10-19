شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك ينفي نيته سحب منصة «إكس» من أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى، مالك منصة «إكس»، إيلون ماسك المعلومات التي تتحدث عن إزالة منصة «إكس» من أوروبا، استجابةً لتنظيم جديد في المنطقة. وكان موقع إنسايدر الإخباري، أفاد، الأربعاء، بأن ماسك ناقش إزالة توفر التطبيق في المنطقة، أو منع المستخدمين في الاتحاد الأوروبي من الوصول إليه، حسبما صرح شخص مطلع على الشركة.

واعتمد الاتحاد الأوروبي في أغسطس قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يحدد قواعد منع انتشار المحتوى الضار، وحظر أو تقييد بعض ممارسات استهداف المستخدم، ومشاركة بعض البيانات الداخلية مع الهيئات التنظيمية والباحثين المرتبطين بها، من بين أمور أخرى.

وحذر المفوض الأوروبي تييري بريتون قبل أسابيع بعض كبار مشغلي وسائل التواصل الاجتماعي في وادي السيليكون، من أن أوروبا تطلب منهم اتخاذ إجراءات فورية لوقف انتشار المعلومات المضللة حول الحرب في فلسطين.

وأرسل رسالة إلى إيلون ماسك، أخبر فيها مالك «إكس» أن شبكته الاجتماعية تنشر محتوى غير قانوني ودعاه إلى اتخاذ إجراءات سريعة.

ورد ماسك عبر «إكس» على رسالة بريتون كاتباً: «سياستنا هي أن كل شيء مفتوح المصدر وشفاف، وهو النهج الذي أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمه». وأضاف: «يرجى إدراج المخالفات التي أشرت إليها في إكس، حتى يتمكن الجمهور من رؤيتها». (وكالات)