شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد وعمار بن حميد يطّلعان على خدمات حكومة الشارقة في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل جناح حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي 2023، وكان في استقبالهم الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، رئيس اللجنة العليا للجناح، حيث أطلعهم على أبرز ما يقدمه الجناح من مشروعات مبتكرة، وما يعرضه من أحدث التقنيات، التي تستثمر فيها الشارقة في إطار مسيرة الإمارة نحو التحول الرقمي الشامل والمستدام.

وخلال اليوم الرابع استقبل الجناح أسماء بن طليعة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعمر علي الشامسي، مدير مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة، وخالد آل علي، أمين عام مجلس التخطيط العمراني.

الأمن السيبراني

وشهد الجناح تدشين مبادرة منصة لاختصار روابط الويب «URL» الخاصة بحكومة الشارقة حصرياً، والتي طرحها مركز الشارقة للأمن السيبراني بدعم من دائرة الحكومة الإلكترونية. وتستخدم المنصة النطاق الرسمي لحكومة الشارقة «shj.ae»، لضمان تمكّن جميع المعنيين من التحقق بسهولة من أي رابط رسمي تتم مشاركته معهم، لمواجهة أي محاولات للاحتيال.

وضمن جهوده الدؤوبة للمضي بإمارة الشارقة نحو مستقبل ذكي ورقمي وآمن إلكترونياً، أعلن المركز أيضاً عن مشروع «قياس المهارات السيبرانية»، حيث سيجري المركز تمريناً توعوياً، يدعو عبره جميع الجهات الحكومية في الشارقة للمشاركة فيه. سيركز هذا التمرين على جمع المدخلات الضرورية اللازمة لتحديد المهارات السيبرانية الحالية، والاستثمار في مجموعة من المواهب الواعدة، ما سيسهم في دعم رؤية الإمارة لتصبح واحدة من ضمن الحكومات الأكثر أمناً إلكترونياً على مستوى المنطقة.

وافي

كما أطلقت بلدية كلباء منصة «وافي» الهادفة إلى خدمة العملاء ضمن الموقع والتطبيق الذكي لبوابة «كلباء الذكية»، والتي تستند إلى تقنية الذكاء الاصطناعي «ChatGPT». إذ توفّر المنصة قاعدة معرفية للاستفسارات العامة عن الخدمات المقدمة في موقع وتطبيق كلباء الذكية، إلى جانب مساعد افتراضي تفاعلي باستخدام التقنية ذاتها، يُسهِّل على المستخدمين الوصول إلى الخدمات المجانية بكل سلاسة وفاعلية.

ورش عمل

وضمن سلسلة ورش العمل الثرية التي ينظّمها الجناح، شاركت عائشة آل علي، عضو مجلس الشارقة للشباب، مع متحدّثَين آخرَين في جلسة حوارية بعنوان «كيف يواجه الشباب المتغيرات التقنية»، تناولت موضوع المتغيرات التقنية في الوقت المعاصر وكيفية الاستعداد لها.

وتحدث كل من ماثيو ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة «Evai»، وسيرهي نيكولاييف، رئيس قسم تطوير الذكاء الاصطناعي فيها بورشة عمل بعنوان «منظمة العفو الدولية اللامركزية - الصحوة». واختتم د. مالك الزويري، من شركة «PWC»، ورش عمل اليوم الثالث، حيث تحدث عن وجود عدة عوامل أساسية تدخل في تصميم المدن الذكية، ينبغي على الحكومات مراعاتها خلال ورشة عمل تحت عنوان «المخاطر السيبرانية على الحكومات والمدن الذكية».