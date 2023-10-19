شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا تتراجع إلى 198 ألفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال ضيقاً وعاملاً محتملاً في استمرار التضخم.

وأفادت وزارة العمل الخميس أن «إجمالي مطالبات البطالة الأسبوعية بلغ 198 ألفاً معدلة موسمياً للفترة المنتهية في 14 أكتوبر. ويمثل ذلك انخفاضاً قدره 13 ألفاً عن الأسبوع السابق، وكان أقل من تقديرات داو جونز البالغة 21 ألفاً».

وكانت المطالبات في نمط تباطؤ عام منذ الصيف، لكن بعض الاقتصاديين يشعرون بالقلق من أن هذا قد يتغير. وشهدت عمليات تسريح العمال المعلن عنها ارتفاعاً في الأسابيع الأخيرة، ما يشير إلى أن موجة انخفاض المطالبات قد تتحول قريباً.

وبلغ إجمالي المطالبات المستمرة، والتي تأخرت أسبوعاً، 1.734 مليون، بزيادة 29 ألفاً عن الأسبوع السابق وأعلى من تقديرات «فاكت ست» البالغة 1.698 مليون. (وكالات)