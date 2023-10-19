شكرا لقرائتكم خبر عن «سبرينكلر» العالمية تفتتح مقرها الإقليمي في «دبي للإنترنت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «سبرينكلر»، المتخصصة في تطوير الحلول التقنية لإدارة تجربة العملاء، رسمياً افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة «تيكوم»، مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها في المنطقة، وذلك في إطار سعيها إلى تنفيذ خطة توسّع طموحة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ واليابان.

وسيكون المكتب الجديد المركز الرئيسي لعمليات شركة «سبرينكلر» في أسواقها الرئيسية للنمو ضمن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث سيقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل إدارة المنتجات ودعم عمليات التنفيذ وتعزيز رضا العملاء، وتوفير الاستشارات الفنية ووسائل التسويق الضرورية.

تم الإعلان رسمياً عن افتتاح المقر الجديد لشركة «سبرينكلر» على هامش فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2023»، والذي يجري تنظيمه في الفترة بين 16- 20 أكتوبر.

والجدير بالذكر أن مدينة دبي للإنترنت هي شريك الابتكار في هذا الحدث البارز، وتستضيف ضمن جناحها نخبة عالمية من أبرز الشركات القائمة ضمن منظومتها، بهدف تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا، بما فيها تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.

بناء الشراكات الراسخة

وقال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم- القطاع التجاري، في معرض تعليقه على افتتاح مقر شركة «سبرينكلر»: «نجحت مدينة دبي للإنترنت على مدى أكثر من عقدين من الزمن في توفير البيئة الداعمة والمرنة لأهم صناع التكنولوجيا، وحرصت على مدها بكل مقومات النجاح، لتمكين الشركات من مواصلة النمو واستكمال مسيرة التحول الرقمي والابتكار انطلاقاً من دبي».

بيئة عمل داعمة

ومن جانبه، قال هيثم الخطيب، النائب الأول لرئيس شركة «سبرينكلر- أسواق النمو»: «تحرص دبي دوماً على توفير بيئة العمل الداعمة للشركات العالمية التي تطمح إلى توسيع نطاق عملياتها داخل المنطقة وخارجها، ما جعل منها بالتالي وجهة عالمية لألمع المواهب والعقول المبدعة. فقد ساهمت منظومة العمل المتكاملة التي توفرها مدينة دبي للإنترنت ودعم حكومة دبي المستمرّ للابتكار في جعل مدينة دبي وجهة جاذبة للشركات العالمية على غرار شركتنا، حيث نشعر بالفخر لوجودنا هنا اليوم».

وأضاف: «نحن على ثقة تامة بأنّ مركزنا الجديد في دبي سوف يمكننا من توسيع نطاق منصّتنا الموحدة لإدارة تجربة العملاء في أسواق النمو التي نتطلع للوصول إليها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. والأهمّ من ذلك هو أنّ هذا المركز سيعزز مكانتنا ضمن قطاع التكنولوجيا العالمي، وسيساعدنا على إنشاء شبكة قوية من الشركاء الإقليميين، فضلاً عن تعزيز مشاركة المجتمع عبر فعاليات الريادة الفكرية بهدف الابتكار والعمل معاً، لتحقيق النجاح انطلاقاً من مقرّنا الجديد في دولة الإمارات».