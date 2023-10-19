شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تُخالف التراجع الجماعي للأسهم الخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعها، الخميس، في جلسة نهاية الأسبوع، على وقع التطورات في المنطقة.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.59% إلى 9428.35 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بحدة 1.92% إلى 3808.25 نقطة.

وفي السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» 0.56% إلى 10,654.56 نقطة، من خلال تداول 144.5 مليون سهم بقيمة 4.44 مليار ريال.

إلى ذلك، تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.11% إلى 6737.56 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 129.9 مليون سهم عبر 10943 صفقة نقدية بقيمة 37.2 مليون دينار كويتي.

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.2% إلى 1,944.84 نقطة، من خلال تداول 1.66 مليون سهم، بقيمة 246252.082 دينار بحريني.

وفي قطر، تراجع مؤشر بورصة قطر 1.54% إلى 9,801.75 نقطة، من خلال تداول 170.43 مليون سهم بقيمة 482.59 مليون ريال.

كما تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.48% إلى 4,681.31 نقطة، عبر تداول 5.54 مليون سهم، بقيمة 1.97 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية «إي جي إكس 30» 2.26% إلى 21,616.6 نقطة.