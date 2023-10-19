شكرا لقرائتكم خبر عن «راكز» تعرف عملاءها في قطاع الدفاع بآخر المستجدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

نظّمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ورشة عمل بالتعاون مع شركائها الحكوميين الاستراتيجيين مثل وزارة الدفاع والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بوزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية. واستهدفت الورشة عملاء راكز العاملين في قطاع الدفاع، حيث تم تزويدهم بالمعلومات اللازمة وإبقاؤهم على اطلاع بآخر المستجدات ذات الصلة بأعمالهم في هذا القطاع الاستراتيجي.

حضر الورشة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار والعميد يعقوب يوسف الحمادي، مدير مديرية التراخيص وأمن الصناعات الدفاعية وعدد من المسؤولين من الجهات الأخرى.

يحتل قطاع الدفاع مكانة خاصة وبالغة الأهمية، نظراً لمساهمته في تنمية المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شهد هذا القطاع ازدهاراً ونجاحاً ملحوظين على مر السنوات. كما أصبح القطاع الوجه المقابل للابتكار والمرونة والالتزام الراسخ بأمن الدولة.

وعملت راكز على تكريس جهودها لتعزيز نمو أعمال عملائها العاملين في هذا القطاع بشكل مستدام نظراً لأهمية الدور الذي يلعبونه فيه.

وتم أثناء ورشة العمل تزويد العملاء وأصحاب المصلحة بمعلومات شاملة حول مختلف جوانب قطاع الدفاع تراوحت بين الترخيص والمتطلبات التنظيمية إضافة إلى التفاصيل المتعلقة بإجراءات التصدير واستيراد وتوريد المنتجات والمعدات العسكرية. كما هدفت راكز إلى خلق بيئة ملائمة ومحفزة على التطوير المتواصل لقطاع الدفاع من خلال تسهيل عملية تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى مثل مكتب الأسلحة والمواد الخطرة ودائرة جمارك رأس الخيمة.

نظام محفز

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «نلتزم بتعزيز نظام بيئي يحفز على الابتكار والنمو والازدهار، ويلعب تعاوننا مع الجهات الحكومية الوزارية والاتحادية والمحلية دوراً أساسياً في تحقيق هذا الهدف. كما نحرص على تزويد عملائنا بالمعلومات والخبرات والموارد المناسبة لتمكينهم من النجاح في مجالهم والمساهمة في نمو الدولة».