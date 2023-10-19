شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف قمة «الخزانة في الشرق الأوسط» 24 و 25 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يقوم خبراء الخزانة والمتخصصون الماليون بمراجعة الاتجاهات الإقليمية والتباحث بتأثيرات التضخم المتزايد والصراعات التجارية وعلى خلفية التقلبات الاقتصادية العالمية. حيث من المقرر أن تستضيف جمعية أمناء خزائن الشركات (ACT)؛ قمة الخزانة في الشرق الأوسط للعام الخامس عشر في دبي يومي 24 و25 الجاري.

يهدف البرنامج الذي يستمر لمدة يومين إلى تدارس القضايا ذات الصلة بالعديد من استراتيجيات التنويع الاقتصادي لحكومات المنطقة، مع التركيز المتزايد على القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

ومع انعقاد مؤتمر قمم الأطراف بشأن تغير المناخ في دبي بعد شهر من الآن، سيكون إدراج موضوعات الاستدامة سمة مهمة في جدول أعمال القمة، حيث تقوم الشركات والبلدان بتسريع جهودها سعياً إلى تحقيق استراتيجيات التوصل لانبعاثات كربونية صفرية. وستكون الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية التي تساعد خزانة الشركات على تحقيق هذه الأهداف بشكل أفضل، والسعي إلى خلق توازن بين النمو الاقتصادي والأثر البيئي الإيجابي، من المواضيع المهمة بشكل مستمر في المستقبل.

وستبدأ القمة بكلمة رئيسية يلقيها راجيش جارج، المدير المالي للمجموعة والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة «لاندمارك»، إلى جانب ليلى العامري، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة أبوظبي للتوزيع.

مركز فرص

وقالت أنيت سبنسر، الرئيس التنفيذي لجمعية أمناء خزائن الشركات: «مع عدم الاستقرار وارتفاع معدلات التضخم والحروب التجارية التي تؤثر في معظم أنحاء العالم، يظل الشرق الأوسط مركزاً للفرص والتنمية من خلال النمو المستمر والتقدم الحاصل في المجتمع والشركات على حد سواء، وسواء كان ذلك في مجال التقدم التكنولوجي أو التحوّل نحو صافي انبعاثات كربون صفرية».

ويعدّ أمناء الخزانة في وضع جيد يسمح لهم بدعم أعمالهم، وستقدم قمة آكت إرشادات مهمة حول أفضل السبل لتبني السياسات التي تحقق تأثيراً إيجابياً، مع تقديم أمثلة من السياق العالمي الأوسع.

وكجزء من التزام «آكت» بتوفير دورات محلية معتمدة، فقد عقدت شراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، لتكون الأكاديمية أول شريك تدريب معتمد لتقديم مؤهلات الخزانة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا التزام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بتقديم برامج ودورات استثنائية رفيعة المستوى تعمل على إثراء المعرفة المالية على المستويين الوطني والعالمي.