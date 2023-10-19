شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل للبيانات بين «إسكان الشارقة» و«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أبرمت دائرة الإسكان في الشارقة مذكرة تفاهم مع شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، وذلك انطلاقاً من الأهداف المشتركة، لتعزيز سبل التعاون وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تسهم في تمكين حلول التكنولوجيا المالية المتميزة، وتحقق منظومة قوية من واجهة برمجة التطبيقات القائمة على البيانات.

وقع المذكرة عن دائرة الإسكان المهندس إبراهيم الحوسني، مدير الدائرة وبحضور المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس الدائرة، وعن شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» إبراهيم الزعابي، مدير إدارة تطوير الأعمال بالشركة، والتي تقوم على تبادل الخبرات والتجارب ذات العلاقة المشتركة باختصاصات الطرفين في مجال عملهما، إضافة إلى الربط الإلكتروني وتكوين قواعد بيانات مشتركة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها؛ بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز، وإيجاد بيئة تفاعلية تدعم منظومة التحول الرقمي وتحقق شراكات استراتيجية فاعلة مع القطاع الخاص، والتي تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيها.

وقال الزعابي: يوضح التعاون قروض إسكان المواطنين في التقرير الائتماني ما سيساعد على احتساب الحد الأعلى لاستقطاع الراتب وفقاً لضوابط «المصرف المركزي»، بخصوص مواطني دولة الإمارات.