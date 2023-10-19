شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع اتفاقية بين «سنوك» و«سيوا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس النفط، صباح الخميس، توقيع اتفاقية بين مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك)، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (سيوا)، وذلك للتعاون في مجال توصيل وقياس التيار الكهربائي من مجمع الصجعة للطاقة الشمسية في الشارقة.

حضر الاتفاقية، التي جرت مراسم توقيعها في مبنى مجلس النفط، كل من: الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس مجلس النفط، وسعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والمهندس حاتم الموسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وعبدالله عبد الرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وتختص الاتفاقية، التي وقعها كل من: المهندس حاتم الموسى، وعبد الله عبد الرحمن الشامسي، بالكهرباء المولدة من محطة الطاقة الشمسية في مجمع الصجعة التابع لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية وذلك بربطها بعمليات المؤسسة في المجمع، وتوصيلها بشبكة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

كانت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، تعاقدت في وقت سابق مع شركة «إيميرج» المملوكة لكل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة الكهرباء الفرنسية لتطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشارقة.

وتأتي الاتفاقية كأحد أهم مخرجات التعاون المثمر بين هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية والجهود الكبيرة التي امتدت لأكثر من عام لبلورة مبادرة المؤسسة في مجال الطاقة الشمسية وتحقيق هدفها للوصول إلى الحياد في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2032، والمساهمة في المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ذات الخصوص بحلول عام 2050.

ووفقاً لنصّ الاتفاقية، فإن التيار الكهربائي المولد من محطة الطاقة الشمسية أثناء ساعات النهار من اليوم، سيغذي عمليات مجمع الصجعة، وفي الوقت ذاته يتم تصدير الفائض من الطاقة الشمسية إلى شبكة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة الرئيسية، بينما ستقوم الهيئة بإمداد الكهرباء اللازمة لعمليات مجمع الصجعة وذلك أثناء ساعات الليل.