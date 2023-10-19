شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» يصرح لشركة جديدة لمزاولة نشاط الدفع الآجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي "ساما" عن التصريح لشركة "كادي باي لتقنية المعلومات" لمزاولة نشاط الدفع الآجل. وبإضافة التصريح الجديد، يبلغ إجمالي عدد الشركات المصرحة لمزاولة هذا النشاط ست شركات، فيما يصبح بذلك عدد شركات التمويل المرخصة / المصرحة في المملكة (56) شركة.

ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع شركات الدفع الآجل - التي تقدم منتج تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل - وشركات التمويل والتقنية المالية بشكل عام، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية. كذلك تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، في سبيل تحقيق أهداف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

ونوه البنك المركزي السعودي بأهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.