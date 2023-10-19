شكرا لقرائتكم خبر عن 21 أكتوبر.. بدء التصويت الإلكتروني على بنود جمعية «تبوك الزراعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة تبوك للتنمية الزراعية، بدء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية اعتباراً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم السبت 21/10/2023م الموافق 06/04/1445هـ ويستمر حتى انتهاء وقت انعقاد إجتماع الجمعية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تسجيل الحضور والتصويت سيكون متاحا مجانًا لجميع المساهمين عبر خدمات تداولاتي.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 04/10/2023م الموافق 19/03/1445هـ، دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة. والذي سينعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 25/10/2023م الموافق 10/04/1445هـ .