شكرا لقرائتكم خبر عن «أسيج» توصي بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية بـ209 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك بقيمة 209 ملايين ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن زيادة رأس المال بهدف دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة.

وأضاف أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق اولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأضاف أن الموافقات خاضعة لموافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الآخرى ذات العلاقة بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وقالت: إنها ستعلن لاحقا تعيين مستشار مالي للطرح وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال للهيئة ووجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.