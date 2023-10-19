شكرا لقرائتكم خبر عن «تكافل الراجحي» تحصل على تصنيف «A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) على تصنيف (A-) للقوة المالية على المدى الطويل من وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، وتصنيف (KSA AAA) للمقياس الوطني السعودي، وكلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة، بتاريخ 2023/10/18م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التصنيف يعزز مكانة الشركة التنافسية القوية في سوق التأمين، كثالث أكبر شركة تأمين في المملكة والرائدة في السوق في منتجات المركبات والحماية والادخار.

وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة تشير إلى توقع أنه على الرغم من النمو المادي المتوقع للأعمال خلال فترة 2023- 2025، يتعين على الشركة الاحتفاظ بكفاية رأس المال بما يتوافق مع معيار (A)، مع بقاء الأداء التشغيلي لشركة التأمين وفقاً لسيناريو الحالة الأساسية التابع لوكالة ستاندرد أند بورز.