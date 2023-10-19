شكرا لقرائتكم خبر عن «أمواج الدولية» تحصل على شهادة من هيئة المحتوى المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة أمواج الدولية على شهادة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2022 م، بنسبة تبلغ 6.86%.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن صلاحية هذه الشهادة 19 شهراً من نهاية السنة المالية المذكورة.

ويعد المحتوى المحلي برنامجاً وطنياً تساهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته وتمكينه بدءًا من أفراد المجتمع إلى القطاع الخاص والقطاع العام، إذ يهدف إلى تنمية المحتوى المحلي بكل مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، والمحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الفئات المستهدفة سواء جهات حكومية أو خاصة أو حتى افراد المجتمع.

وتحرص شركة أمواج الدولية على أداء دورها في هذا البرنامج الوطني لتحقيق الرؤية الأساسية منه وهو تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام وهو ما انعكس على حصولها على هذه الشهادة وفتح بيئة عمل أوسع لها وتحقيق أهدافها المستقبلية