شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الاجتماعية يطلق مبادرتين في ملتقى «امبريتك» الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستضيف بنك التنمية الاجتماعية ملتقى "امبريتك" في الرياض خلال 21-22 أكتوبر 2023، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد الراجحي، وسيعلن بنك التنمية الاجتماعية عن مبادرتين جديدتين في القطاعات التقنية الناشئة الوطنية، والخدمات اللوجستية.

ويقام الملتقى بالتوازي مع اجتماع مدراء الفروع لـ"امبريتك" حول العالم لأول مرة خارج مدينة جنيف، لاستعراض التجارب الرائدة، وقصص النجاح داخل المملكة والدول الأخرى، بمشاركة من كبار المسؤولين الحكوميين والدوليين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً، وبرعاية كل من والبنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي.

يعد ملتقى "امبريتك" مكاناً لبناء قدرات رياديي الأعمال، وهو ملتقى تابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وتتضمن فعالياته إطلاق المبادرات الجديدة ومناقشة التوجهات الخاصة بالخدمات التقنية واللوجستية الداعمة والممكنات الحكومية والدولية لرواد الأعمال وأصحاب العمل الحر.

ومن أبرز الأنشطة التي سيتضمنها الملتقى هو استعراض المشاريع المميزة من خريجي "امبريتك" محلياً ودولياً، والتي ستشمل دعم وتمكين رواد الأعمال في القطاعين التقني واللوجستي، وبوصلة دلني للأعمال السحابية (cloud business)، ومنطقة الاستشارات المتخصصة لرواد الأعمال مع مجموعة من كبار المسؤولين والخبراء والمستشارين، وعدّة جلسات حوارية تضم ممثلين من جهات حكومية ودولية، بالإضافة إلى تكريم شركاء الملتقى.

وتأتي استضافة البنك للملتقى في إطار التقارب والشراكة الدولية مع "الأونكتاد"، لتطوير وتعزيز القدرات والكفاءات الريادية الشخصية، ودعم المنشآت من أجل تنمية القدرات المحلية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحسين جودة الحياة للمجتمع.

وتأسس برنامج "امبرتيك" مطلع عام 1988، وأصبح له تأثيراً إيجابياً في الكفاءة والاستدامة وتوليد الإيرادات لأعمال المشاركين بالبرنامج، حيث بلغ عدد خريجي برنامج "امبريتك" حول العالم 422 ألف خريج؛ ومنذ عام 2013، أصبح بنك التنمية الاجتماعية ممثل المملكة العربية السعودية لامبريتك.