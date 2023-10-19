شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: القمة الخليجية مع دول آسيان تدعم التبادل التجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر، إن القمة الخليجية مع مجموعة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) التي ستعقد في العاصمة الرياض ستعزز النمو الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار وتبادل الخبرات والنمور التجاري بين دول الخليج ودول رابطة الآسيان.

وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله-، تقدم رؤية إستراتيجية طموحة ومتكاملة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، ومنصة كبرى لإبرام الشراكات بين المملكة ودول رابطة الآسيان في مجال البنى التحتية وتطوير القدرات اللوجستية وتبني أساليب النقل الحديثة؛ إضافة إلى تطوير شبكات سلاسل الإمداد وتسهيل حركة تنقل البضائع والأشخاص، لدعم مستقبل الخدمات اللوجستية في المنطقة، وتحسين الربط الإقليمي والدولي لشبكات التجارة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن العمل مستمر لزيادة الربط والتعاون مع دول رابطة الآسيان وفق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة والمتقدمة، لتعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.