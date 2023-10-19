شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة منتجات الأخشاب تؤكد تأييدها للرئيس السيسى فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية وجميع الشركات العاملة في القطاع عن تأييدها لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة فضلا عن رفض تهجير سكان غزة إلي سيناء.

وأكد المهندس طارق حبشي، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، وقوف الغرفة بكامل أعضائها والشركات العاملة في القطاع صفا واحد داعمة ومؤيدة لكل قرارات الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي المصرى، وكذلك رفض التهجير من قطاع غزة من أجل حماية القضية الفلسطينية.