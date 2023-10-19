شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة أبوظبي» تطلق منصة ذكاء اصطناعي للرد على استفسارات قطاع الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي منصة «ChamberGPT»، للمحادثة المتقدمة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للرد سريعاً على الاستفسارات المتعلِّقة بالأعمال في أبوظبي، وإحداث نقلة في آلية توفير المعلومات التجارية والاقتصادية التي يطلبها أعضاء غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والمستثمرون وروّاد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وتتيح منصة «ChamberGPT»، لمجتمع الأعمال والمستثمرين والمستخدمين التفاعل معها، وطرح الأسئلة والاستفسارات عن بيئة الأعمال بلغاتٍ مختلفة، ويشمل ذلك كيفية تأسيس الأعمال في أبوظبي، وخطوات الحصول على التراخيص إلى جانب معلومات أخرى عن القطاعات الاقتصادية والمبادرات الحكومية وغيرها.

وقال أحمد خليفة القبيسي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «نطمح من خلال هذه المبادرة النوعية إلى دعم منظومة الأعمال في أبوظبي، وتحقيق مستهدفات استراتيجيتنا الطموحة الرامية إلى جعل إمارة أبوظبي الخيار الأول لتأسيس وممارسة الأعمال بحلول عام 2025».

ولفت القبيسي إلى أنَّ تطوير منصة «ChamberGPT» ينبع من التزام غرفة أبوظبي بمواكبة التطوُّرات التقنية للارتقاء بالمشهد الاقتصادي في أبوظبي، إذ تتبنّى الغرفة استراتيجية شاملة ومتكاملة تُحاكي التحوُّلات الجذرية التي يشهدها العالم، وتُسخّر من أجل ذلك السبل والموارد والتقنية للإسهام في بناء اقتصاد معرفي متنوِّع ينافس أفضل اقتصادات العالم، ما يتماشى مع تطلُّعات القيادة الرشيدة وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071».

وأضاف القبيسي: «من خلال المنصة يمكن لجميع المستثمرين وروّاد الأعمال، من أيِّ مكان في العالم، الوصولُ إلى جزء كبير من المعلومات الاقتصادية عن إمارة أبوظبي، والتعرُّف الى المنظومة الاستثمارية الجاذبة للأعمال في الإمارة تشمل معلومات متنوِّعة عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، والمبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص، لتحفيز التنوُّع والنمو الاقتصادي وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة أعداد الشركات التي تختار الإمارة لتأسيس أعمالها فيها».