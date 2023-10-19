شكرا لقرائتكم خبر عن مركبة متطورة ترسي معاير جديدة في عمليات التفتيش لدى البلديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: «ألخليج»

تشارك دائرة البلديات والنقل– أبوظبي، ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس، حيث تكشف الدائرة عن مركبة تفتيش متطورة سترسي معياراً جديداً لعمليات التفتيش في قطاع البلديات والنقل، وستتم إزاحة الستار عن هذه المركبة المبتكرة والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى الكشف عن المركبة، ستوقع الدائرة مذكرتي تفاهم، الأولى مع شركة التكنولوجيا العالمية العملاقة «أمازون» للاستعانة بخدمات «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS) في مجالات المدن الذكية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والثانية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي للتعاون في تنفيذ الدراسات والأبحاث المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

وقال عمر النعيمي، المدير العام للشؤون المؤسسيــة في دائرة البلديات والنقل: «ينسجم المعرض مع دور الدائرة في تصدّر مسار التقدم التكنولوجي، ورفع سوية الخدمات المقدمة، والمساهمة في التطوير المستمر للبنية التحتية للبلديات والنقل في أبوظبي».

وأضاف: «تُعد مشاركتنا في هذا المعرض محطة رئيسية في رسم مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن قطاع البلديات والنقل. ومع وجود 40 مركبة تفتيش ذكية ستدخل حيز الخدمة، خلال عام 2023، يبشر الأمر بمستقبل أكثر أماناً في التنقل على الطرقات».