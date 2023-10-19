شكرا لقرائتكم خبر عن «تدرا» تقدم رؤيتها لمستقبل الحياة الرقمية والمدن الذكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
عرضت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» رؤيتها لمستقبل الحياة الرقمية والمدن الذكية، خلال مشاركتها في معرض جيتكس، وتجسد ذلك في مجموعة من التقنيات الذكية، التي تمثل بعضاً من جوانب الحياة في عصر المدينة الذكية وإنترنت الأشياء والتقنيات المتقدمة.
وتعكس المشاريع التي قدمتها الهيئة في مشاركتها لهذا العام مسار التوجهات العالمية، الذي يؤكد أن التحولات الرقمية، والاستعدادات المرتبطة بها، هي التي ستصنع مستقبل البشرية، إلى جانب ما تعكسه هذه المشاريع في طبيعتها من قراءة للمستقبل حول مسيرة التحول الرقمي بشكل خاص، حيث تركز الهيئة على أن ما نعرضه على منصتها ليس مجرد برامج ومنتجات، بقدر ما هو رؤية لمستقبل زاخر بالتقنيات والاتصالات، تواصل الهيئة من خلاله دورها المحوري في التنظيم والتمكين وقيادة ركب التحولات للمساهمة في صنع المستقبل انسجاماً مع مئوية الإمارات ورؤية نحن الإمارات 2031.
وضم جناح الهيئة لهذا العام عرضاً لمجموعة من المشاريع التابعة لبعض المبادرات الرئيسية في الهيئة ومنها:
ومن الجدير بالذكر أن منصة الحكومة الرقمية الموحدة احتضنت هذا العام 30 جهة اتحادية، حيث قامت هذه الجهات، في إطار من التعاون الجماعي، الذي يعزز مبدأ الحكومة الشاملة، باستعراض أحدث إنجازاتها التقنية التي أسهمت في تطوير، ورفع مستوى الخدمات، إلى جانب رؤيتها في تطبيق المزيد من الرقمنة التي تحقيق رفاه وسعادة المتعاملين.
عرضت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» رؤيتها لمستقبل الحياة الرقمية والمدن الذكية، خلال مشاركتها في معرض جيتكس، وتجسد ذلك في مجموعة من التقنيات الذكية، التي تمثل بعضاً من جوانب الحياة في عصر المدينة الذكية وإنترنت الأشياء والتقنيات المتقدمة.
وتعكس المشاريع التي قدمتها الهيئة في مشاركتها لهذا العام مسار التوجهات العالمية، الذي يؤكد أن التحولات الرقمية، والاستعدادات المرتبطة بها، هي التي ستصنع مستقبل البشرية، إلى جانب ما تعكسه هذه المشاريع في طبيعتها من قراءة للمستقبل حول مسيرة التحول الرقمي بشكل خاص، حيث تركز الهيئة على أن ما نعرضه على منصتها ليس مجرد برامج ومنتجات، بقدر ما هو رؤية لمستقبل زاخر بالتقنيات والاتصالات، تواصل الهيئة من خلاله دورها المحوري في التنظيم والتمكين وقيادة ركب التحولات للمساهمة في صنع المستقبل انسجاماً مع مئوية الإمارات ورؤية نحن الإمارات 2031.
- روبوت المزرعة
- سلامة
- ملعب تدرا
- فنون ذكية
وضم جناح الهيئة لهذا العام عرضاً لمجموعة من المشاريع التابعة لبعض المبادرات الرئيسية في الهيئة ومنها:
- صندوق تطوير الاتصالات
- هاكاثون الإمارات
- مكتب الابتكار
ومن الجدير بالذكر أن منصة الحكومة الرقمية الموحدة احتضنت هذا العام 30 جهة اتحادية، حيث قامت هذه الجهات، في إطار من التعاون الجماعي، الذي يعزز مبدأ الحكومة الشاملة، باستعراض أحدث إنجازاتها التقنية التي أسهمت في تطوير، ورفع مستوى الخدمات، إلى جانب رؤيتها في تطبيق المزيد من الرقمنة التي تحقيق رفاه وسعادة المتعاملين.