«وول ستريت» تتأرجح قبيل خطاب باول

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

تباين أداء الأسهم الأمريكية، الخميس، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة ووسط ترقب لخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وتراجع مؤشر «داو جونز» 0.43%، وانخفض «ستاندرد آند بورز» 0.24%، بينما ارتفع ناسداك 0.03%.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.983%، الخميس، ليقترب من مستوى 5% الذي يحظى بمتابعة جيدة. وقد تجاوز العائد علامة 5% آخر مرة في عام 2007.

وسجلت مطالبات البطالة الأسبوعية 198 ألفاً، أي أقل من 200 ألف، وهي علامة أخرى على استمرار القوة في الاقتصاد، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وقام المستثمرون أيضاً بتحليل أحدث تقارير الأرباح. وانخفض سهم شركة تيسلا العملاقة للسيارات الكهربائية بنسبة 6.11%، بعد أن خالفت الشركة التوقعات بشأن الأرباح والإيرادات في الربع الثالث. وارتفعت أسهم «نتفليكس» 15%، بعد أن أعلنت شركة البث العملاقة عن أرباح الربع الثالث التي فاقت التقديرات.