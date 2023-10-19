شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة سياحية عالمية.. تفاصيل تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت إعمار المدينة الاقتصادية المطوّر الرئيس لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ اليوم اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة أوراسكوم للتطوير العقاري وشركة الخولي القابضة، لتطوير وجهة سياحية متعددة الاستخدامات على مستوى عالمي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مكانة المدينة كوجهة عائلية للمنطقة الغربية متصلة مباشرة بالعديد من الوجهات، حيث تبعد 35 دقيقة عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة باستخدام قطار الحرمين السريع.

مدينة الملك عبد الله

تتماشى الاتفاقية مع ما تسعى إليه مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من توفير مشاريع وفرص استثمارية في قطاعات الضيافة والترفيه فضلاً عن المشاريع السكنية التي تعزز جودة الحياة بشكل عام للمقيمين بالمدينة.

ويتصدر المشاريع السياحية التي يجري العمل على تطويرها حالياً منتجعٍ فيفيندا الفاخر، ومنتجع ريكسوس 5 نجوم الذي يتميز بحديقته المائية، ومنتجع بحري صديق للبيئة تحت علامة ENVI Lodges، إحدى العلامات الفندقية العالمية الصديقة للبيئة.

وبموجب الاتفاقية ستكون أوراسكوم ممثلة بسميح ساويرس - المستثمر الرئيسي - لتطوير وجهة سياحية متعددة بمعايير عالمية على مساحة واسعة تقدر بـ 9.5 ملايين متر مربع، بالاستفادة من خبرتها في الجونة بمصر.

منتجعات ومشاريع سكنية

سيتضمن مشروع أوراسكوم الضخم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مرسى عالمي المستوى وسط مدينة متكامل، بالإضافة إلى منتجعات ومشاريع سكنية راقية، وتطوير قطاعات التجزئة والمشاريع التجارية، ومجموعة واسعة من المطاعم ومنافذ المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى المرافق الاجتماعية الأخرى.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة في إعمار المدينة الاقتصادية فهد عبدالجليل آل سيف، أن مثل هذا التعاون الاستراتيجي يبرز ما تتميز به مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من بنية تحتية جاهزة ذات مستوى عالمي، وعروضها القيمة التي كان لها الدور في جذب المستثمرين الرئيسيين والمطورين.

إضافة نوعية للسياحة

بين أن مشروع أوراسكوم الضخم يتماشى مع تعزيز مكانة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مجال السياحة ورفع جودة الحياة؛ عاداً المشروع نقلة نوعية للمدينة الاقتصادية وسيسهم في تحويلها إلى وجهة فريدة من نوعها تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتطوير سميح ساويرس؛ بأول استثمار تطويري للشركة في المملكة والذي سيسهم في تحقيق تطلعات المدينة الاقتصادية والذي يمثل إضافة نوعية للقطاع السياحي السعودي المزدهر.

بدورة أكد المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخولي القابضة الدكتور حمزة الخولي، أن المدينة تتميز بموقعها الاستراتيجي على شواطئ البحر الأحمر، وامتلاكها مقومات بنية تحتية هي الأحدث من نوعها؛ يجعلها من المدن الاقتصادية الرائدة في المنطقة.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي يقصدها أكثر من 1.2 مليون زائر سنويًا؛ تتميز بمجموعة شاملة من المرافق والخدمات عالية المستوى لاستيعاب مختلف النشاطات والاستثمارات التجارية، والتي تجعلها وجهة جذابة للزوار المحليين والدوليين على السواء.