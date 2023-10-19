شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الاقتصاد اليوم.. 7.1% ارتفاعا فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار الاقتصاد اليوم الخميس 19-10-2023، وجاءت أبرزها الإحصاء: 7.1% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن خلال عام 2022





الإحصاء: 7.1% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن خلال عام 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفـــاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عـام 2022 مقــابل 915.8 مليـون دولار خلال عـام 2021 بنسبة ارتفـاع قــدرها7.1%، حيث بلغت قيمـــة الصادرات المصريــة للأردن 726.5 مليـون دولار خـــلال عــام 2022 مقابل 711.1 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%..





المشاط: مصر أول دولة تُبرم اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية مع الوكالة الصينية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى إن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين وزارة التعاون الدولي و الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، تعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ، كما أنها تؤكد تطور العمل المشترك في الفترة الحالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المشتركة والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية، موضحة أن مصر لديها خبرات متراكمة وتجربة متميزة منذ بداية الألفينات في مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، وأنها أول دولة تُبرم اتفاق لمبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وذلك في ضوء تنويع آليات التمويل من خلال الأدوات المبتكرة.





سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس يسجل 2380 جنيها

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2380 جنيها بدون إضافة مصنعية وسط ارتفاع ملحوظ في السعر العالمي للمعدن النفيس.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2720 جنيها.

عيار 21 يسجل 2380 جنيها.

عيار 18 يسجل 2040 جنيها.





الكهرباء: تعاقدنا مع استشارى عالمى لدراسة دعم شبكة النقل لاستيعاب 126ألف ميجا وات

كشفت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم التعاقد مع استشارى عالمى من بلجيكا لعمل دراسة شاملة لتكلفة دعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء فى مصر لاستيعاب قدرات مشروعات الطاقة المتجددة المتوقعة خلال السنوات المقبلة لاستغلالها فى إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشروعات الربط الكهربائي.





30.1% زيــادة فـى القـروض الاستثمـارية قصيرة الأجل الممنـوحـة للمـزارعيـن

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الخميس النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام 2021 / 2022.

ومن أهم مؤشراتها بلــغ عــــدد الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيــة 6010 جمعيــة عــام 2021 / 2022 وتحتـل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4469 جمعيـة بنسـبة قـدرها 74.3٪ تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعــى 761 جمعـيـــة بنـسـبــة قــدرهــــا 12.7 ٪ ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضـــي المستصـلحـة 678 جمعية بنسبــة قدرهــا 11.3 ٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 102 جمعية بنسـبة قــدرها 1.7 ٪ من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.