شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مليارات دولار إيرادات «فيليب موريس» الفصلية بنمو 9.3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI)، الخميس، توقعاتها للعام بأكمله، لحجم شحنات منتجات التبغ الساخنة، مما يطغى على زيادة في توقعات الأرباح السنوية وأرباح الربع الثالث أقوى من المتوقع.

وسعت أكبر شركة تبغ في العالم من حيث القيمة السوقية إلى مواجهة اللوائح الأكثر صرامة وانخفاض الطلب على منتجاتها التقليدية في بعض الأسواق من خلال التحول إلى بدائل التدخين. وكان جهاز تسخين التبغ «IQOS» الخاص بها منذ فترة طويلة في قلب هذه الخطة.

وأعلنت عن أرباح معدلة للربع الثالث بلغت 1.67 دولار للسهم، متجاوزة النطاق التوجيهي الخاص بها، ورفعت توجيه أرباحها السنوية إلى ما بين 6.05 دولار و6.08 دولار للسهم.

وقال جاسيك أولتشاك، الرئيس التنفيذي: «لقد قدمنا أداءً قوياً للغاية في الربع الثالث، حيث تجاوزنا 9.1 مليار دولار أمريكي في صافي الإيرادات الفصلية للمرة الأولى وحققنا ربحية مخففة ربع سنوية معدلة بقيمة 1.67 دولار أمريكي، وهو ما يمثل نمواً محايداً للعملة بنسبة 20.3%».

وارتفع صافي الإيرادات بنسبة 9.3%، مدفوعاً بنمو إجمالي حجم شحنات السجائر وHTU بنسبة 2.2% (مما يعكس نمواً بنسبة 18.0% لوحدات HTU وانخفاضاً بنسبة 0.5% للسجائر)، والتأثير المفضل لمزيج المنتجات من المنتجات الخالية من الدخان. المنتجات، وتسعير التبغ القابل للاحتراق بنسبة 9%.

وقالت الشركة: «إن أحجام شحنات التبغ المسخن ستكون أقل مما كان متوقعاً في السابق على مدار العام بأكمله، مستشهدة بعوامل من بينها النمو المحدود في روسيا وأوكرانيا وعدم اليقين المتعلق بمستويات المخزون في أوروبا وسط اللوائح الواردة بشأن نكهات التبغ المسخن».

وسينفذ الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر حظراً على التبغ الساخن المنكَّه، كجزء من خطة لتقليل استخدام التبغ في جميع أنحاء الاتحاد بحلول 2040.

وقال المدير المالي إيمانويل بابو: «تعتقد الشركة أن أي تقلبات بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ستكون مؤقتة».

وأضاف: «ما زلنا نتمسك بوجهة النظر القائلة إن هذا الحظر ينبغي ألا يؤدي في النهاية إلى اضطراب كبير».

كما استفاد الأداء الفصلي للشركة من النمو بنسبة 18% في أحجام شحنات التبغ المسخن وزيادة بنسبة 9% في أسعار السجائر.

ويقدر إجمالي عدد مستخدمي IQOS في نهاية الربع الثالث بحوالي 27.4 مليون (بزيادة قدرها 0.2 مليون مقارنة بيونيو 2023، مما يعكس الاتجاهات الفصلية الموسمية العادية)، منهم حوالي 19.7 مليون تحولوا إلى «IQOS» وتوقفوا عن التدخين. (رويترز)