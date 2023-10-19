شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الفجيرة» تعرِّف باستراتيجيات التنمية المستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ورشة عمل حول استراتيجيات التنمية المستدامة في فندق دبل تري أمس الخميس، تأكيداً لحرصها على إثراء مجتمع أصحاب ورواد الأعمال والعاملين في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة وإمداده بالمعلومات المعرفية في المجالات التي تساهم في الارتقاء بالأعمال والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

أوضح سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأن ذلك يتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص، لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، وأن الدولة ضمَنت أهداف التنمية المستدامة في صلب رؤيتها وطموحاتها المستقبلية وجعلتها جزءاً أساسياً في أجندتها 2030.

فيما قال أحمد النقبي، محاضر الورشة: إن أهداف التنمية المستدامة هي خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، حيث تتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي يواجهها المجتمع، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة.

وتحدث عن المنهجية التي تتبعها دولة الإمارات لتكون أكثر استدامة، حيث تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة والحصول على غذاء كاف بأسعار معقولة وتوفير التعليم الجيد والرعاية الصحية والعمل على خلق نمو اقتصادي مستدام وأنظمة بيئية سليمة وزيادة كفاءة الموارد، بوصفها جميعاً قضايا يتردد صداها بقوة في دولة الإمارات.