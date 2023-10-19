شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات لتطوير تقنيات التشفير وتعزيز الخصوصية في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن كل من مجلس الأمن السيبراني في الإمارات ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، توحيد جهودهما لبناء مجتمع معلومات عالمي يسهم في تعزيز مستوى الأمان والخصوصية، وإيجاد الحلول الفعالة لتقليص أثرها، مع تقدم التكنولوجيا وتطورها، وتزايد التهديدات السيبرانية، التي تهدد جوانب مختلفة من حياتنا وخصوصيتنا.

وقّع الاتفاقية كل من الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وشهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وذلك على هامش مشاركتهما في معرض جيتكس، بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن كلا الطرفين.

وبموجب هذه الاتفاقية واسعة النطاق، سُيطلق الطرفان مجموعة من المبادرات المعنية بأنظمة التشفير وغيرها من البرامج التعليمية التي تهدف إلى نشر التوعية وتعزيز جهود البحث والتطوير في تقنيات التشفير والحفاظ على الخصوصية، وتضم الشراكة برامج نشر التقنيات والحلول والتعاون وجهود الردع والوقاية والاستجابة للهجمات السيبرانية.

وتنص الاتفاقية أيضاً على أهمية المشاركة الفاعلة للطرفين في ورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة المقامة لدى كل منهما، وذلك بهدف الإشراف التعاوني على حوكمة أنظمة التشفير والتقنيات، بما يتماشى مع القوانين المتبعة في دولة الإمارات، كما سيعمل الطرفان معاً على تطوير المعايير الوطنية الشاملة في مجال التشفير وترسيخ التعاون وضمان الامتثال للأطر القانونية ذات الصلة.

وقال الكويتي: «ندرك تماماً الدور المهم الذي تؤديه التكنولوجيا اليوم في مسيرة التطور، وضرورة أن يكون الابتكار أولوية وطنية. ونحن ملتزمون بريادة مسيرة الابتكار من خلال توسيع شبكاتنا مع مختلف الجهات على الصعيدين المحلي والدولي».

فيما قال أبو شهاب: «كوننا جهة مختصة في مجال البحث والتطوير، يتطلع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة إلى الشراكة مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي للعمل على الابتكار والسياسات».