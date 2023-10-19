شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل تكنولوجيا التنقّل من «مرسيدس» في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعمل شركة مرسيدس- بنز الشرق الأوسط على عرض سيارتي ( EQXX) و(VISION One-Eleven) في معرض جيتكس، حيث تعرض الشركة السيارة النموذجية VISION EQXX، والتي تستعرض إمكانات التنقّل الكهربائي في العصر الرقمي والمستدام، بالإضافة إلى سيارة VISION One-Eleven الاختبارية، والتي تمثّل مستقبل الأداء الرياضي المعزز بالتكنولوجيا المتقدّمة والتصميم المذهل. ويتم عرض السيارات النموذجية المبتكرة في الجناح الرسمي الخاص بشركة «إي آند»، وبالشراكة مع شركة مرسيدس.

ويعد معرض «جيتكس» الحدث المثالي لمرسيدس- بنز لعرض سياراتها، التي تمثل قفزات نوعية من حيث التصميم والتكنولوجيا والاتصال والرفاهية العصرية.

وقال هايكو غونتر، نائب الرئيس ومدير المبيعات وخدمات العملاء وتطوير الأعمال في مرسيدس- بنز الشرق الأوسط: «نركّز على التكنولوجيا لإنتاج السيارات، وتمثل EQXX برنامجاً تكنولوجياً لتسريع وتيرة التحوّل إلى التنقّل الكهربائي، من خلال تعزيز الكفاءة ومدى القيادة. وتمتاز VISION One-Eleven بتصميم إبداعي، وتعمل على دفع حدود الابتكار والتكنولوجيا. فخورون بتقديم هذه السيارات النموذجية لإعطاء الزوّار لمحة للشكل الذي يمكن أن يبدو عليه مستقبل التنقّل والتكنولوجيا».

تم الكشف عن سيارة EQXX لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، وقد تمكنت هذه السيارة الاختبارية من تحقيق مدى قيادة ومستويات كفاءة متميزة في القيادة على أرض الواقع.

أما سيارة VISION One-Eleven فقد تم الكشف عنها للمرة الأولى في يونيو/ حزيران 2023 في مركز التصميم الدولي التابع لشركة مرسيدس-بنز في كاليفورنيا. وتمثل هذه السيارة تجسيداً متقدّماً للسيارات التجريبية الأسطورية C 111 من سبعينات القرن الماضي، ضمن فئة السيارات الرياضية.