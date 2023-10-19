شكرا لقرائتكم خبر عن «تدرا» تعلن 15 مشروعاً تقنياً لـ «صندوق الاتصالات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» على هامش «جيتكس جلوبال 2023»، مجموعة من المشاريع والحلول والتقنيات والأبحاث لاستشراف المستقبل بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتحويل عدد من المشاريع إلى شركات ناشئة.

وشملت مبادرات «تدرا» 15 مشروعاً تقنياً تتنوع بين التكنولوجيا الزراعية والصحية والتعليمية والفضائية والبنية الرقمية المؤمنة والاقتصاد الدائري تابعة لـ «صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات»، التابع للهيئة.

وأكدت الهيئة، خلال جولة إعلامية، أن «الصندوق» يهدف إلى تنمية ثقافة ريادة الأعمال في الدولة، من خلال تقديم خدمات التمويل وبرامج احتضان لأصحاب المشاريع، وتمكينهم من تطوير رأس المال الابتكاري والمعرفي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

10 مشاريع هاكاثون

وأعلنت «تدرا»، خلال الجولة، 10 مشاريع فائزة في نسخة هاكاثون الإمارات لعام 2023، نجحت في إنهاء كافة البرامج التدريبية التأهيلية والتوجيهية التي صممتها الهيئة بالتعاون مع الحاضنات الأكاديمية، حيث تناقش المشاريع مجموعة من المجالات كالاستدامة والتعليم والتكنولوجيا المالية والأمن الغذائي والصحة والبيئة.

ويقوم هاكاثون الإمارات بإتاحة الفرصة للأفكار الناجحة، لأن تتحول إلى شركات ناشئة تقدم خدمات رقمية ذات جدوى اقتصادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك تماشياً مع رؤية «تدرا» التي تتبنى دعم منظومة الابتكار وتحفيز الكوادر من أصحاب الأفكار الإبداعية.

«إينوجينيوس راشد»

وخلال الجولة، عرض مكتب الابتكار التابع للهيئة مشروع «إينوجينيوس راشد»، وهو نظام متطور تم تصميمه لإلهام ودفع الأفراد والمؤسسات، ممن لديهم رؤية طموحة لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، ويجمع هذا النهج المبتكر في التفكير بين التفكير الإبداعي والرؤى الموجهة نحو المستقبل والتحديات والفرص المحتملة مستقبلاً بصورة تعزز توليد الأفكار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالرؤى المستقبلية لدولة الإمارات، فيما يأتي دور مكتب الابتكار في الهيئة لتحسين منظومة العمل المؤسسي.

روبوتات ذكية

وأعلنت «تدرا»، «روبوت المزرعة» الرامي إلى تحقيق الاستدامة ونشر الزراعة في الدولة، عبر يد روبوتية، إلى جانب تقنية «مستشارتك الذكية» «سلامة» المستشارة الذكية للبيانات الاقتصادية والمالية و«ملعب تدرا»، والذي يمكّن الأفراد من منافسة الروبوت المستقلة في لعب كرة القدم والتسديد وتسجيل الأهداف، وعرضت الرسام «سالم» لتقديم صور للأشخاص كما يتخيلها الروبوت، كما عرضت الهيئة على الجناح روبوت «بوب كورن».

التحول الرقمي

وأكدت الهيئة خلال الجولة الإعلامية، أنها تقوم بدور مركزي حالياً ومستقبلاً في التحول الرقمي، وهي تهيئ الأرضية لتقنيات المدن الذكية عبر توظيف التقنيات لخدمة الحياة الرقمية ضمن مسئوليتها عن قطاع الاتصالات الذي يشكّل البيئة الداعمة للتحول الرقمي، وفي هذا السياق تطبق الهيئة الجيل الخامس من الاتصالات بالتعاون مع مزودي الخدمة، فيما تعزز التقنيات الرقمية مفهوم الاستدامة البيئية من خلال تقنيات المدينة الذكية، وتطبيقات الحكومة اللاورقية وغيرها.

وجاءت مشاركة «تدرا»، ضمن منصة الحكومة الرقمية، التي تضم 28 جهة اتحادية إلى جانب «الهيئة»، تعرض أحدث ما لديها من تطورات بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تحت شعار «ومضة من الزمن القادم».

واستعرضت «تدرا»، خلال المعرض، رؤيتها الاستشرافية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء كإطلالة على مستقبل التحول الرقمي والمدن الذكية والحوكمة الرقمية في الإمارات.