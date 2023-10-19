شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»: ملتزمون بإعادة التضخم إلى 2% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالعلامات الأخيرة على تباطؤ التضخم، لكنه قال إن التباطؤ المرحب به في الأسعار لم يكن كافيًا بعد لتحديد الاتجاه وأن البنك المركزي سيكون حازمًا في التزامه بخفضه إلى 2%.

وقال باول في تصريحات معدة سلفا لخطابه في النادي الاقتصادي في نيويورك: «التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، وبضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما سيتطلبه الأمر لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو الانخفاض بشكل مستدام نحو هدفنا».

وتابع: «لا يمكننا أن نعرف بعد إلى متى ستستمر هذه القراءات المنخفضة، أو أين سيستقر التضخم خلال الأرباع القادمة».

وأضاف باول: «على الرغم من أن المسار من المرجح أن يكون وعرًا ويستغرق بعض الوقت، إلا أنني وزملائي متحدون في التزامنا بخفض التضخم بشكل مستدام إلى 2%».

وأشار باول إلى أن«سوق العمل والنمو الاقتصادي قد يحتاجان إلى التباطؤ لتحقيق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف».

وقال باول: «مع ذلك، يشير السجل إلى أن العودة المستدامة إلى هدف التضخم البالغ 2% من المرجح أن تتطلب فترة من النمو دون الاتجاه وبعض التباطؤ الإضافي في ظروف سوق العمل».