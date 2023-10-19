شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تضيف الدرجة «المميزة» على رحلاتها إلى الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستضيف شركة طيران الإمارات خدمات الدرجة السياحية المتميزة على رحلاتها من وإلى مومباي وبنغالور، في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث تتطلع إلى جذب المستهلكين الأثرياء في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وسط المنافسة المتزايدة. وقالت الشركة، في مؤتمر صحفي في مومباي، إن المقصورة السياحية المتميزة في طائرات إيرباص SE A380 ذات الطابقين تحتوي على 56 مقعداً في الجزء الأمامي من الطابق الرئيسي في الطائرة.

وقال محمد سرحان، نائب رئيس طيران الإمارات في الهند ونيبال: «لقد عاد سوق السفر الفاخر والطلب كبيراً جداً».

ويبلغ عرض مقاعد «طيران الإمارات» 19.5 بوصة (50 سم)، مع وجود مساند للساق، إلى جانب مساند للرأس قابلة للتعديل بعرض 8 بوصات. وتحتوي كل هذه المقاعد على شاشة بمقاس 13.3 بوصة للترفيه. وبلغت حركة الركاب بين الهند والإمارات العربية المتحدة 4.7 مليون شخص في الربع المنتهي في يونيو/ حزيران.

أطلقت طيران الإمارات عروضها للدرجة السياحية المتميزة لأول مرة في أغسطس/ آب 2022. وهي متاحة بالفعل على الرحلات الجوية إلى لندن وسيدني وأوكلاند وكرايستشيرش وملبورن وسنغافورة ولوس أنجلوس ونيويورك وهيوستن وسان فرانسيسكو.

وقالت شركة الطيران إنه سيتم إطلاق الخدمة أيضاً في الرحلات إلى ساو باولو وطوكيو قبل نهاية عام 2023. (بلومبيرغ)