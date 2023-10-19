شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة سعودية واسعة في «جيتكس 2023» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرضت 135 جهات حكومية وخاصة سعودية منتجاتها وخدماتها التقنية أمام زوار «معرض جيتكس جلوبال 2023» الذي الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى20 أكتوبر الجاري، بمشاركة ما يزيد على 6000 جهة عارضة و180 ألف مسؤول تنفيذي بمجالات كنولوجيا من أكثر من 180 دولة.

وتبرز الاجنحه السعودية أحدث المنتجات والحلول التقنية،و أهم القضايا في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات والبلوك تشين وتصنيع الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتعرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التطور النوعي في خدماتها التقنية عبر مختلف المنصات الإلكترونية، وتجربتها في تطوير الأنظمة الذكية لخدماتها،

وقال المهندس عمر الموسى مدير الفوترة الإلكترونية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية حريصة على أن تشارك في المؤتمرات التقنية ومن ضمنها مع جيتكس 2023 لتبادل الخبرات مع الشركات التقنية سواء المحلية او الاقليمية او العالمية حيث تعزيز التواصل مع الشركات التقنية يعزز من خدماتنا لعملائنا بشكل ميسر وفعال.

وأشار أن اهم الخدمات المشاركة في الهيئة الموظف الرقمي (زياد) الذي يخدم العملاء بشكل آلبي إستخدام الذكاء الاصطناعي كما يخدمهم بخمس لغات مختلفة.

وتعرض الهيئة خلال مشاركتها في فعاليات المعرض التطور النوعي في خدماتها التقنية عبرمختلف منصاتها الإلكترونية، وتجربتها في تطوير الأنظمة الذكية للخدمات الزكوية والضريبية والجمركية بالمملكة، والتي من أبرزها نجاحها في تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية.

كما تستعرض الهيئة مبادرتها على مستوى تيسير ومرونة الإجراءات الجمركية وذلك من خلال ا لتوسع في مبادرة الفسح الجمركي خلال ساعتين.

وأضاف تستعرض مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في جيتكس 2023 تجربتها في تقنية التشغيل الآلي للعمليات RPA والتي تُعرف بالموظف الرقمي، الهادفة لتيسير وتسريع إنجاز خدمات العملاء بأعلى معايير الجودة وأداء عدة مهام في وقت واحد، وبدقة ومرونة عالية، فضلًاعن خطط الهيئة لربط برمجيات الذكاء الاصطناعي بالأدلة الإرشادية وخدمات المساعد الذكي، والعديد من الخدمات الرقمية الأخرى التي تقدمها الهيئة من خلال تطبيقها للأجهزة الذكية (ZATCA) وتطبيق «زكاتي».

وأشار إلى أن الهيئة تعرض خلال مشاركتها في فعاليات المعرض التطور النوعي في خدماتهاالتقنية عبر مختلف منصاتها الإلكترونية، وتجربتها في تطوير الأنظمة الذكية للخدمات الزكوية والضريبية والجمركية بالمملكة، والتي من أبرزها نجاحها في تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية.

وعبر عبد الرحمن العامر من شركة «ثقة» مسؤول العلاقات العامة والاعلام عن سعادتهم للمشاركة في معرض جيتكس 2023 وأوضح أن الهدف من المشاركة هو إبراز الحلول الذكية وهي منتجات رقمية مكنتهم من التطور في التحول الرقمي فلديهم في المملكة العربية السعودية في شركة ثقة اكثر من 60 منتجا رقميا استطاع حل العديد من التحديات اللي كانت متواجدة والعديدمن الخدمات الحكومية وكذلك مساعدة القطاع الخاص على الانطلاق في اعمالهم التجارية بشكل مباشر.

كما أشار الى ان الهدف من المشاركة هو التواجد ضمن كوكبة من الشركات العالمية المشاركة لكي يكون لديهم توسع خارجي بشكل مباشر.

وأكد أن 26 دولة تستخدم منتجاتهم الذكية مما يشير إلى تطور القطاع التقني بشكلٍ كبير في المملكة.

وتابع: عرضنا في الجناح العديد من التقنيات الحديثة المبتكره التي تم توظيفها لتوصيل المعرفة بشكل مباشر للمتلقي لكي يفهم عمله بشكل مختصر ومفيد وتمكنا من عمل شراكات متعددة معا لشركات المتواجدة في معرض يتكس2023.

ومن جانب آخر تبرز الشركة السعودية «تكامل» ابتكاراتها ومنتجاتها وحلولها التي تعتمد على منظومة الذكاء الاصطناعي..حيث أكدت بشائر السيف مدير عام التسويق في شركة تكامل اعتزازها بالتواجد في معرض جيتكس2023 حيث المشاركة مع كوكبة من الشركات العالمية.

وقالت إن شركة «تكامل» خدمت الكثير من القطاعات كان ابرزها (منصة قوى) والتي أفادت قطاع العمل بشكل كامل ووضعته في منصة واحدة وسهلت على الفرد إدارة اعماله.

وأشارت أنه ومن خلال جيتكس 2023 تم توقيع اكثر من خمس عشرة شراكة عالمية مع مؤسسات وشركات حيث مكننا المعرض من عرض تجاربنا وخبراتنا المتمثلة في التفتيش والإبتكارات خاصة ابتكارات تخدم أصحاب الهمم في جانب ( الإعاقة السمعية ) وبناء جسر التواصل بينهم وبين المجتمع بالإضافة لعرض الخدمات المباشرة التي تقدمها منصة قوى.

كما شاركت «هيئة تنمية الصادرات» تحت هوية «صناعة سعودية» بنحو 38 شركة وطنية رائده في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتستعرض ابرز الابتكارات والحلول التقنية وتأتي مشاركةالصادرات السعودية" استكمالًا لدورها في إبراز المنتجات والخدمات الوطنية في المحافل الدوليةالمتخصصة، والتي من شأنها أن تعزز من صادرات المملكة إلى الأسواق الواعدة.

وقال المهندس العباس بن ناصر البركاتي من شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات ضمن ( صناعة سعودية ) لدينا اثنى عشر منتجا مختصا في المجال الصحي في المستشفيات وهدفنا هو الوصول لمستشفى رقمي بشكل كامل نقدم خدمة متكاملة من البداية الى النهاية.و نعمل على ما بعد المستشفيات الرقمية لتكون مستشفيات ذكية من خلال شراكات مع اكثر من ستة وثلاثين شركة عالمية.

وقال إنه وحتى نتمكن من خدمة عملائنا بشكل واسع حرصنا على تواجدنا في عدة مناطق منها المكتب الرئيسي في الرياض في السعودية ومكتب اقليمي في منطقة جازان بالإضافة لمكتب الأبحاث والتطوير في عدة دول منهاالاردن وسيريلانكا والهند كما لدينا مكتب الدعم التقني لخدمة العملاء في الامارات والبحرين.

واكد ان شركتنا تعد الأولى في السعودية والثانية على مستوى الشرق الأوسط الأكثر استخدامًا لأنظمتها في المنطقة.

وأشاد بالمعرض قائلاً إن جيتكس 2023 ينافس نفسه سنويًا، حيث تتواجد الشركات العالمية تحت مظلة واحدة اتاح للشركات عرض تقنياتها الحديثة ومنتجاتها وخدماتها في القطاع التكنولوجيوإيضا سهل التعاون والتواصل مع الشركات والعملاء بشكل أسرع وأقرب وعقد شراكات معهم.

وعرضت هيئة التراث في منصتها في جيتكس 2023 التقنيات الحديثة ومجالات عملها في حفظ التراث الوطني، ومنها؛ التصوير والتوثيق والحفاظ على التراث عبر تقنيات تفاعلية تُمكّن الزوّارمن الاطلاع على التقنيات التي يتم توظيفها في مجالات عمل الهيئة. كما يقدم محتوياتٍ مرئية عن التراث الثقافي بالمملكة بواسطة تقنيات متقدمة، وعرض بعض النماذج للمواقع التراثية بأسلوبٍ تفاعلي عبر استخدام تقنيات متقدمة في هذا المجال. وتهدف مشاركة هيئة التراث من خلال برنامج السعودية الرقمية في معرض جيتكس 2023 بدبي الى إبراز الجهود المبذولة في الحفاظ على التراث في المملكة، واستخدامها للتقنيات الرقمية الذكية، والتعريف محلياً وإقليمياً وعالمياً بثقافة المملكة وتراثها الغني، كما تعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي وصفهِ أحد أهدافها الاستراتيجية تحت مظلة رؤية السعودية 2030.