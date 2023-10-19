شكرا لقرائتكم خبر عن سوق رقمي لشراء وتأمين المركبات في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

كشف علاء الهوني، الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال في «كَفو»، عن إطلاق الشركة مؤخراً سوق «سيارات كَفو»، الذي سيمكّن المتعاملين من شراء السيارة والتأمين والتسجيل عبر تطبيق الشركة، وكذلك خدمة التعبئة بالوقود.

وأضاف الهوني في تصريحات لـ«الخليج» على هامش «جيتكس جلوبال 2023»: أن «كَفو» هي منصة متنوعة تقدم باقة واسعة من الخدمات لمالكي السيارات ومشغلي الأساطيل. وبالمضي قدماً، فهي تطمح لانضمام المزيد من المنتجين من الخليج العربي والعالم للمنصة لتقديم هذه الخدمات المريحة للمتعاملين المتناميين.

توفير نفقات

أضاف الهوني: باعتبار «كَفو» شركة تقنية متخصصة في مجال التنقل، فهي تلتزم بتزويد قاعدة المتعاملين الواسعة بتجربة رقمية رائدة عند الطلب. ولذلك، نواصل العمل على تنويع محفظة أعمالنا لتشمل باقة متنوعة من الحلول التقنية التي توفر راحة أكبر لمالكي السيارات اليوم وفي المستقبل.

وتابع: نحن نستخدم خوارزمية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد مسار التسليم الأفضل، لنوفر بذلك نموذجاً مبتكراً لسلسلة التوريد يلبي الطلب في السوق. ونستفيد من التقنيات الناشئة لمواصلة تطوير أنظمة تحديد المسارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يسمح للمنتجين الموجودين على منصتنا بتقديم خدمة عالية الكفاءة لمتعاملي «كَفو».

وأوضح الهوني: نواصل العمل على تطوير وتحديث التقنيات لدينا، ونستثمر في الأفضل دائماً من أجل رفع كفاءة عملياتنا وخفض كلفتها بالمقارنة مع معظم نماذج الأعمال والبنية التحتية الثابتة المماثلة، والتي غالباً ما تكون مزدحمة. في المقابل، نحن نقدم خدماتنا على مدار الساعة ونوفر خيارات متعددة لدعم خدمات البنية التحتية الثابتة، مثل محطات البترول والشحن وورش التصليح.

خدمات متعددة

وقال الهوني: نسخر تقنيات الذكاء الجمعي لإحداث نقلة نوعية في مشهد التنقل والارتقاء بخدماتنا وأعمالنا للأفضل. ولأننا في الأساس شركة تقنية؛ فإننا نبحث دائماً عن الأفضل ونواصل الابتكار لنقدم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين.

وأشار إلى أنه إضافة إلى خدمة تزود الوقود، تقدم «كَفو» باقة واسعة من الخدمات التي تشمل غسيل السيارات وتبديل الزيت واستبدال البطارية وخدمة الإطارات والتأمين وعمليات التصليح البسيطة، وخدمات فحص المركبات والمساعدة الطارئة لتعبئة الوقود على الطريق.

فرص توسع

أضاف الهوني: حددت شركة «كَفو» أهدافاً طموحة للوصول إلى الساحة العالمية، حيث تسعى إلى طرح مفهوم عملها المبتكر على أوسع نطاق ممكن. وهي تقدم نموذج عمل فريداً، يجمع بين الكفاءة العالية والمرونة وقابلية التطوير على عكس البنية التحتية الثابتة، وقد حققت تقدماً كبيراً تجسد في توسيع نطاق عملنا وطرح خدمة شحن السيارات الكهربائية في شمال أمريكا. ونبحث باستمرار عن الفرص المتاحة للتوسع نحو أسواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الأوربية وآسيا وغيرها.

ولطالما كان معرض «جيتكس» شريكاً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة تقدم الشركة، حيث وفر لها فرصة قيّمة للتواصل مع الجهات المعنية في القطاع ومناقشة أفضل الممارسات المرتبطة بمستقبل قطاع التنقل، الأمر الذي ساعدنا على الوفاء بالتزامنا بتمكين التحول في قطاع الطاقة من خلال عقد الشراكات المناسبة مع الأفراد والمؤسسات التي تشاركنا الرؤية نفسها ببناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع التنقل.