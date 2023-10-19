شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين تحميل لتطبيق «جو شات ماسنجر» من «إي آند» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

بلغ عدد مرات تحميل تطبيق GoChat Messenger المجاني للاتصال الصوتي والمرئي التابع لـ «اتصالات من إي آند» أكثر من 6 ملايين تحميل، فيما يقدم التطبيق ميزات التحويلات الدولية والألعاب وقنوات المحتوى والأخبار.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات من إي آند في تصريحات على هامش «جيتكس جلوبال 2023»: يتيح التطبيق للمستخدمين خدمة روبوت الدردشة GoChat GPT، عبر الذكاء الاصطناعي والحصول على المعلومات وكتابة النصوص والإجابة عن الأسئلة المعقدة وعرض الأفكار المبتكرة.

خالد الخولي

وأضاف أن اتصالات من إي آند أطلقت منصة GoWell وهو أول تطبيق يمكن المشتركين من تحقيق أهدافهم في الحياة الصحية واللياقة، من خلال تحفيزهم بمجموعة من المكافآت وقسائم الاسترداد النقدي، وتحفيز التغيرات الإيجابية في هذا المضمار وفقاً لملفِّهم الصحي. وتتراوح الأنشطة التي يسجلها التطبيق بين المشي أو الجري أو اللعب أو التمارين الرياضية، ويحصل المستخدم عقب استكمال الأهداف الخاصة به على مجموعة متنوعة من مكافآت أسلوب الحياة، فضلاً عن فرصة الاسترداد النقدي الذي يمكن استخدامه لشراء الساعات الذكية.

وأضاف: أتاحت اتصالات من إي آند للأفراد منصة التأمين السهل (Easy Insurance)، الأولى من نوعها في دولة الإمارات لتقديم خدمات رقمية للتأمين على السيارات والصحة والسفر والتأمين السيبراني الشخصي للمرة الأولى في المنطقة.

وأوضح أن الشركة أطلقت خدمة Smart Living المدعومة لأول مرة في المنطقة بالمساعد الشخصي الذكي من أمازون «أليكسا» باللغة العربية، لتتمَّ إدارة الأجهزة الذكية في المنزل بالأوامر الصوتية، إلى جانب توفير مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية لإثراء التجارب الرقمية للعملاء.

وتابع الخولي: ولتأمين الشمول الرقمي لمختلف شرائح المجتمع، أطلقت اتصالات من إي آند تطبيق (Five App)، المصمّم حصريّاً لفئة العمال، مع ميزات سهلة الاستخدام لإدارة الحسابات، والوصول إلى الباقات الحصرية.

وقال: أطلقت الشركة كذلك منصة «تحدي أرينا»Arena Challenge لتشكل خطوة كبيرة في عالم الترفيه والألعاب عبر الإنترنت، ولتلبي متطلبات هذا القطاع الحيوي عبر الوصول الفوري إلى الألعاب دون الحاجة إلى تحميلها، ومشاركة الألعاب مع الأصدقاء والاستمتاع بالمسابقات والبطولات.

وسلّط الخولي الضوء على استراتيجية الشركة المتكاملة لقطاع الأفراد، التي تهدف من خلالها إلى مواكبة الاحتياجات الرقمية اليومية للعملاء عبر تقديم الحلول الرقمية للمستخدمين بمختلف شرائحهم وعلى امتداد يومهم.

وأشار الخولي إلى أن اتصالات من إي آند تعاونت مع سامسونج لإتاحة تجارب متقدمة للمنزل الذكي مدعمة بالذكاء الاصطناعي.

وقال: يعد هذا التعاون جزءاً من مجموعة خدمات Smart Living لتلبية احتياجات المستهلكين بأحدث التقنيات والحلول الرقمية، التي تسمح باستكشاف مختلف الأجهزة المنزلية الذكية والتفاعل معها، لتوضيح كيف يمكن لهذه الأجهزة تعزيز تجارب الحياة الذكية للعملاء.

وتشمل هذه المنصة إمكانية استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المختلفة من مختلف العلامات التجارية عبر المساعد الصوتي (أليكسا – Alexa) من خلالeLife TV، وبالإضافة إلى ذلك، ستكون خيارات التحكم متاحة من خلال تطبيق Smart Living للهاتف المتحرك ولوحة معلومات Smart Living على التلفزيون والستائر الذكية، وأجهزة التنظيف الكهربائية والذكية، ومصابيح السقف الذكية وجهاز منظِّم الحرارة الذكي، والأجهزة الذكية لصنع القهوة، وأجهزة التلفاز الذكية.

وأضاف: أطلقت الشركة حلولاً ذكية مخصّصة لغرف الأطفال، بهدف تقديم الحماية والأمان والمتابعة بشكل كامل لغرفهم، دون أن نهمل رفاهيتهم عبر كاميرا مراقبة داخلية ذكية، وألعاب لوحية تفاعلية، وتجهيز كامل للغرفة بمصابيح كهربائية ذكية.

وأضاف: حرصت اتصالات من إي آند على تطوير حلول متكاملة لقطاع الأفراد وبعد استحواذها بنسبة 100% على منصة توصيل المشتريات elGrocer، حرصت اتصالات من إي آند على تطوير محفظة خدمات تطبيق بسمات «Smiles»، لتوفير مزايا توصيل الطعام، والتسوق، مع كسب واستبدال نقاط المكافآت في الآلاف من منافذ البيع في جميع أنحاء الإمارات، بما يسهم في تعزيز مكانة التطبيق كمنصة مشاركة اجتماعية متكاملة.

كما ساهم استحواذ إي آند بنسبة 100% من أسهم شركة Service Souk DMCC والمعروفة باسم ServiceMarket في تمكين العملاء وتعزيز مكانة وفعالية منصة بسمات عبر أكثر من 40 نوعاً من الخدمات المنزلية تغطي العديد من القطاعات عبر مختلف أنحاء ومناطق دولة الإمارات.