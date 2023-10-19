شكرا لقرائتكم خبر عن 115% نمو أرباح «الجرافات البحرية» إلى 1.5 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حققت شركة الجرافات البحرية الوطنية نمواً قوياً في الإيرادات إلى 11.03 مليار درهم في 9 أشهر منذ بداية العام، بنمو 81% مقارنة بـ6.07 مليار درهم، خلال الفترة المقابلة من 2022، أي بزيادة 4.967 مليار درهم. ويعكس هذا النمو في الإيرادات وصافي الأرباح، الأداء القوي والتقدم المستمر في العديد من المشاريع الكبرى التي تنفذها المجموعة.

وبلغ صافي أرباح المجموعة 1.51 مليار درهم بارتفاع 115% مقارنة بـ703 ملايين درهم خلال فترة المقارنة، ما يعكس القدرة التشغيلية المتطورة للمجموعة في إنجاز المشاريع بكفاءة عالية، ونجاح المجموعة والتزامها بتنفيذ استراتيجياتها الطموحة لتحقيق أهدافها المالية، مع التركيز على تعزيز القيمة والأرباح المستدامة للمساهمين.