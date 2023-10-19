شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

ارتفعت حيازة دولة الإمارات العربية المتحدة من سندات الخزانة الأمريكية إلى 68.2 مليار دولار، في أغسطس/ آب 2023، صعوداً من 64.9 مليار دولار في يوليو/ تموز، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.

ولا تزال الإمارات ثاني أكبر دولة عربية في حيازة السندات الأمريكية بعد السعودية، التي رفعت حيازتها إلى 112 مليار دولار.

وحلّت اليابان في المركز الأول بين أكبر حائزي السندات الأمريكية، بـ 1.12 تريليون دولار، تليها الصين في المركز الثاني بـ 805 مليارات دولار، ثم المملكة المتحدة في المركز الثالث بـ 698 مليار دولار، ولكسمبورغ في المركز الرابع بـ 366 مليار دولار، وبلجيكا في المركز الخامس بـ 317 مليار دولار.

وارتفع إجمالي الحيازات من هذه السندات إلى 7.707 تريليون دولار في أغسطس/ آب، مقارنة بـ 7.655 تريليون دولار في يوليو/ تموز. (وكالات)