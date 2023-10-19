الاقتصاد

78 مليون درهم أرباح «بالمز الرياضية» في 9 أشهر

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

انخفضت أرباح شركة بالمز الرياضية المدرجة في سوق أبوظبي 5% إلى 77.8 مليون درهم خلال 9 أشهر منذ بداية العام 2023.

وبلغت إيرادات الشركة 337.5 مليون درهم في 9 أشهر ارتفاعاً من 214.6 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 19% لتصل إلى 17.5 مليون درهم خلال تسعة أشهر، من 14.7 مليون درهم خلال فترة المقارنة.

وسجلت الشركة خسائر من تغيير القيمة العادلة لموجودات مالية بقيمة 5.7 مليون درهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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