مؤشــرات الأسـهم تتخلـى عـن مزيـد مـن نقـاط الدعـم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

ضغطت عمليات التسييل الأجنبية على مؤشرات أسهم الإمارات، الخميس، ليتخلى مؤشر سوق دبي المالي عن مزيد من نقاط الدعم متراجعاً 1.9% إلى مستوى 3808.25 نقطة، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.58% عند 9428.35 نقطة.

وخالف سهم «أبوظبي الأول» الاتجاه مرتفعاً أكثر من 1%، قبل أن يغلق عند مستوى 13.32 درهم بعد ارتفاعه 0.45%. وجاء ذلك تزامناً مع الأرباح القياسية التي حققها البنك في 9 أشهر ب12.4 مليار درهم بنسبة نمو 58%.

وتراجع في سوق دبي سهم «إعمار العقارية» 4.5% إلى مستوى 6.53 درهم، كما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.28% عند 17.3 درهم و«دبي الإسلامي» 2% إلى 5.36 درهم.

وفي سوق أبوظبي، انخفض «ألفا ظبي» 2.27% عند مستوى 18.92 درهم، و«ملتيبلاي» 1.44% إلى 3.42 درهم، و«الدار العقارية» 2.88% مغلقاً عند 5.05 درهم.

وبلغت تسييلات الأجانب (غير العرب) 132.13 مليون درهم محصلة بيع، منها 110.8 مليون درهم في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 971 مليون درهم في سوق أبوظبي، و558 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 354 مليون سهم، توزعت بواقع 183.1 مليون سهم في دبي، و170.85 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 70 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 29636 صفقة.

سوق أبوظبي

وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بضغط من تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والصناعة والاتصالات.

وفي قطاع المالية، انخفض «أبوظبي التجاري» 0.24% و«أبوظبي الإسلامي» 1.84%، مع استقرار «العالمية القابضة» من دون تغيير.

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وفي العقار، انخفض «إشراق» 2.7% و«منازل» 3.07% و«رأس الخيمة العقارية» 1.68%. وتراجع في الاتصالات، سهم «اتصالات إي آند» 1.95% و«الياه سات» 1.16%.

وهبط في الطاقة، «أدنوك للتوزيع» 2.55% و«أدنوك للحفر» 1.69% و«أدنوك للغاز» 0.63% و«دانة غاز» 0.61%.

ونزل في الصناعة، «أدنوك للإمداد» 1.73% و«موانئ أبوظبي» 0.33% و«حديد الإمارات-أركان» 0.74% و«الجرافات البحرية» 1.3%.

سوق دبي

بدوره، انخفض مؤشر سوق دبي المالي تحت ضغط جديد من المؤشرات القطاعية كافة، من مالية وصناعة ومرافق وعقار.

وانخفض في المالية، «دبي المالي» 2.81% و«جي إف إتش» 1% و«شعاع كابيتال» 0.82%. كما انخفض في العقار، سهم «ديار» 1.85% و«إعمار للتطوير» 5.76% و«تيكوم» 9.43%، مقابل ارتفاع وحيد ل«الاتحاد العقارية» 0.31%.

ونزل في قطاع الصناعة، «أرامكس» 1.7% و«دبي للاستثمار» 1.74% و«سالك» 4.66% مقابل ارتفاع «الخليج للملاحة» 0.14%.

توجه السيولة

وتصدرت التداولات في سوق أبوظبي سهم «العالمية القابضة» بقيمة 216.7 مليون درهم مغلقاً عند 400.5 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة 119.17 مليون درهم وصولاً إلى 18.92 درهم، ثم «ملتيبلاي» باستقطابه 93.35 مليون درهم وصولاً إلى 3.42 درهم، ثم «الدار العقارية» ب 54 مليون درهم سيولة مغلقاً عند 5.05 درهم.

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وتصدر «إعمار العقارية» سيولة دبي بقيمة 264.89 مليون درهم مغلقاً عند 6.53 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» باستقطابه 50.8 مليون درهم إلى 17.3 درهم، ثم «الخليج للملاحة» بتداولات قدرها 50 مليون درهم مغلقاً عند 7.04 درهم، ثم «دبي الإسلامي» ب44.6 مليون سيولة ليغلق عند 5.36 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 27 مليون درهم محصلة شراء، منها 26 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و948.5 ألف درهم فقط محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 27 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5.6 مليون درهم محصلة بيع العرب، و21.34 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 110.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.65 مليون درهم محصلة شراء العرب، و1.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و103.6 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 110.8 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية مع توجهها نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 25 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار 59.32 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 59.32 مليون درهم محصلة شراء، في حين اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 28 مليون درهم محصلة بيع.