شكرا لقرائتكم خبر عن 52.3 مليار درهم تداولات «صانع السوق» في 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

بلغت قيمة تداولات شركات صانع السوق في أسهم الإمارات خلال الشهور التسعة الأولى من 2023، نحو 52.3 مليار درهم، وذلك وفقاً لتحليل ”الخليج 365” على بيانات سوقي دبي وأبوظبي.

وأشار التحليل إلى أن 4 شركات نشطة تمارس مهام «صانع السوق» في دبي وأبوظبي، سجلت خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2023، سيولة قوية بلغت نحو 52.3 مليار درهم، من خلال تداول 15.3 مليار سهم، نفذت من خلال أكثر من 933 ألف صفقة تداول.

وأشارت البيانات إلى أن 3 شركات صانع سوق في أبوظبي، سجلت تداولات بنحو 37.3 مليار درهم، بتداول 10.15 مليار سهم، من خلال أكثر من 607 آلاف صفقة تداول.

وبحسب البيانات، شهد سوق دبي المالي، عبر 3 شركات، تداولات صانع السوق بنحو 15 مليار درهم، بتداول أكثر من 5 مليارات سهم، نفذت عبر 326 ألف صفقة تقريباً.

الشركات

وعلى صعيد الشركات، فقد سجلت «كيو لصناعة السوق»، تداولات بقيمة 27 مليار درهم، بتداول 7.8 مليار سهم، من خلال 402 ألف صفقة، والتي تمت في سوق أبوظبي فقط.

وتلتها شركة «الرمز كابيتال - صانع سوق» التي سجلت تداولات صانع سوق في دبي وأبوظبي بنحو 10 مليارات درهم، بتداول 3 مليارات سهم، من خلال أكثر من 217 ألف صفقة، ثم جاءت «إكس كيوب - صانع سوق» التي سجلت تداولات لصانع السوق في دبي فقط بنحو 8 مليارات درهم، بتداول أكثر من ملياري سهم، من خلال قرابة 217 ألف صفقة، ثم سجلت «بي إتش إم كابيتال - صانع سوق» نحو 7.4 مليار درهم، بتداول 2.5 مليار سهم، من خلال 97 ألف صفقة.

النصف الأول

وبلغت تداولات شركات «صانع السوق» في أسهم الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 34.2 مليار درهم، وبلغت كميات الأسهم المتداولة عبر شركات صانع السوق نحو 9.65 مليار سهم.

سوق صحي

ويكمن دور صناع السوق في المواظبة على إيجاد التوازن المستمر بين العرض والطلب وتقليص الفجوة بين سعري البيع والشراء في سوق تداول الأوراق المالية.

3 شركات صانع سوق بأبوظبي سجلت تداولات 37.3 مليار درهم