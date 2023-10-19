شكرا لقرائتكم خبر عن شركات «هب 71» تجمع تمويلات مالية تتجاوز 5 مليارات درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

قال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لمنظومة «هب 71»: تمكّنت الشركات الناشئة ضمن المنظومة من جمع تمويلات تزيد قيمتها على 5.1 مليار درهم، من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، فيما أتاحت عروضاً أمام الشركات الناشئة فرصة للوصول إلى مجموعة واسعة من مصادر التمويل، والاستفادة من 41 شريكاً من أصحاب وشركات رأس المال المغامر، و44 من المكاتب العائلية والمستثمرين الملّاك.

وأضاف علوان في تصريحات ل«الخليج» على هامش «جيتكس جلوبال 2023»: «استقبلت «هب 71» حتى الآن 15 شركة ناشئة في منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، ليصل إجمالي عدد الشركات الناشئة إلى أكثر من 260 شركة».

وأوضح علوان أن «أبرز ما يميز هذه المجموعة الجديدة من الشركات هو الزيادة القياسية في عدد الطلبات التي تلقيناها، والتي ارتفعت بنسبة 70% عن المجموعات السابقة. ليس هذا فحسب، بل جاءت نسبة 67% من هذه الطلبات من شركات ناشئة دولية، وهو ما يؤكد مكانة أبوظبي المتنامية كمركز ابتكار جذّاب لمؤسسي الأعمال الذين يتطلّعون للتوسع في المنطقة».

وأوضح علوان أن «هب 71» تضم شركات ناشئة من 28 دولة، تعمل في أكثر من 20 قطاعاً اقتصادياً، بما في ذلك التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها.

وأكد أن الشركات الناشئة تسهم بدور محوري في تشكيل مستقبل مجموعة واسعة من القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية، وأن المنظومة تحرص على دعم مؤسّسي الأعمال الذين يعملون على تطوير تقنيات مبتكرة ومؤهلة للتوسّع على المستوى العالمي، وإضافة قيمة حقيقية إلى إمارة أبوظبي.