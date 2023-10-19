شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يغلق مرتفعا 1% وسط مخاوف حيال الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط، الخميس عند التسوية وسط قلق المتعاملين من احتمال تصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى صراع إقليمي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر /كانون الأول 88 سنتا، بما يعادل واحدا بالمئة، مسجلة 92.38 دولار للبرميل عند التسوية، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني التي ينقضي أجلها غدا الجمعة 1.05 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 89.37 دولار للبرميل. وعند أدنى مستوياتهما خلال الجلسة، انخفض كلا الخامين القياسيين أكثر من دولار للبرميل.

وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال في نيويورك «ما زلنا في حالة تغير مستمر واحتمال التصعيد، خاصة من العالم العربي، يمثل مشكلة».

وتلقت الأسعار دعما بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول إن البنك «سيتحرك بحذر» بالنسبة لرفع أسعار الفائدة في المستقبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد ويضعف الطلب على الوقود.

ومما حد من المكاسب، إصدار الولايات المتحدة ترخيصا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.

وقال خبراء إن من غير المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة إنتاج النفط الفنزويلي سريعا، لكنه قد يعزز الأرباح عبر إعادة بعض الشركات الأجنبية إلى حقولها النفطية وتوفير خامها لمجموعة أكبر من العملاء الذين يدفعون نقدا.

وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن تخفيف العقوبات النفطية الأمريكية على فنزويلا لن يتطلب على الأرجح أي تغيير في سياسة التحالف حاليا، إذ من المرجح أن تكون زيادة إنتاجها تدريجية.

وقفزت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة، الأربعاء وسط مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عالميا بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب الصراع في غزة وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم عن سحب بأكبر من المتوقع من المخزونات.

وقالت مصادر لرويترز إن أوبك لا تخطط لاتخاذ أي إجراء فوري بشأن دعوة إيران العضو بالمنظمة.

وكانت السعودية قالت إنها ستبقي على خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية العام. وحثت اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، السعوديين والدول الأخرى المنتجة على زيادة الإمدادات لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية التي قد يسبب لها الصراع اضطرابا.

مخزونات الخام الأمريكي

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن شركات الطاقة سحبت 4.5 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر /تشرين الأول. يفوق ذلك بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 0.3 مليون برميل.

وأعلن معهد البترول الأمريكي عن تراجع قدره 4.4 مليون برميل. وهذا هو الانخفاض الرابع في مخزونات الخام في خمسة أسابيع.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب إن الأسعار ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال الجلسة بعد أن حث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على فرض حظر نفطي على إسرائيل بعد مقتل مئات الفلسطينيين في انفجار في مستشفى بغزة.

وقالت أربعة مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز إن المنظمة لا تعتزم اتخاذ أي إجراء فوري بشأن دعوة إيران، وهي عضو بالمنظمة. (رويترز)