شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمامٌ عالمي بإمكانات الربط الجوي في المملكة خلال مؤتمر "تطوير المسارات" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم برنامج الربط الجوي مشاركته في "المؤتمر العالمي لتطوير المسارات" 2023، الذي عُقد في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2023 في العاصمة التركية "إسطنبول"، بعدما جذب بمشاركته الانتباه العالمي إلى إمكانات الربط الجوي في المملكة، حيث حوَّل صناع القرار العالميون في مجال الطيران، تركيزهم إلى سوق السياحة والطيران المتنامي في المملكة.

وتضمَّنت المشاركة هذا العام، بقيادة برنامج الربط الجوي، أكثر من 60 اجتماعًا مع قادة الطيران العالميين لاستكشاف فرص التعاون والشراكات، تماشيًا مع مستهدفات البرنامج للإسهام في نمو السياحة عبر زيادة الربط الجوي بالمملكة.

ريادة في السياحة والطيران

قال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، علي رجب: "سعدنا بالمشاركات الإيجابية والمؤثرة لوفد المملكة في "المؤتمر العالمي لتطوير المسارات 2023"، التي تؤكد أن المملكة تعمل على ترسيخ مكانتها بصفتها رائدة في مجاليّ السياحة والطيران، وذلك بفضل الجهود التعاونيّة لمنظومة الربط الجوي الوطنيّة، ولعب برنامج الربط الجوي دورًا رئيسيًا في هذه المساعي، وهو ما يظهر جليًّا في نجاح مشاركتنا هذا العام.

وشارك علي رجب ممثِّلا عن منظومة الربط الجوي في "المؤتمر العالمي لتطوير المسارات" 2023، في جلسة حوارية ضمّت قادة عالميين، حول التوجهات التي تشكِّل صناعة الطيران، حيث استعرض خلال جلسة حوارية بعنوان "السياحة المستدامة - السفر والتوجهات العالمية" رؤيته حول دور أنظمة وتشريعات صناعة الطيران، وسُبل التعاون التكاملي، في تعزيز مستقبل صناعة الطيران.

وأشار إلى أنه في عالم يواجه توجهات سفر متطورة باستمرار، تعد القوانين والضوابط الموحَّدة والمُيسَّرَة، ضرورية في تحقيق استمرارية تطوير المسارات الجوية، وفقط عبر الجهود التعاونيّة بين جميع الشركاء، ووجود إطار تنظيمي قوي، يمكن لصناعة الطيران أن تتكيَّف بسلاسة مع أكبر المتغيرات، وأن تعزِّز النمو المستدام في شبكات خطوط الطيران.

وتعمل المملكة بشكل متزايد على إبرام صفقات وشراكات جديدة مع خطوط الطيران المحلية والدوليّة، وقد أدى ذلك إلى التوسع المستمر في الربط الجوي للمملكة، الذي يتجلَّى في إطلاق 16 مسارًا جديدًا من يونيو 2022 إلى يوليو 2023، وقد انعكس هذا التوسع بشكل ملحوظ في مؤشر الربط الجوي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، حيث انتقلت المملكة من المركز 27 في عام 2019م إلى المركز 13 في عام 2023.