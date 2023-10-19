شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار بمليار ريال..موانئ" و "SGP" توقعان عقد إنشاء منطقة لوجستية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" والشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP"، عقداً لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص، تناهز مليار ريال، وبمساحة تتجاوز مليون متر مربع.

جاء ذلك بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة الدكتور تان سي لينغ.

مركز لوجستي عالمي

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح الجاسر، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن حزمة من استثمارات القطاع الخاص المحلي والعالمي، لإنشاء العديد من المناطق اللوجستية عالية الأداء، لتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة.

إضافة لزيادة أعداد المناولة، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في قطاع الخدمات اللوجستية، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية و رؤية المملكة 2030.

وأكد أن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع القطاع الخاص خلال العامين الماضيين لبناء و توسيع استثماراته في المناطق اللوجستية يؤكد جاذبية الموانىء السعودية، والقطاع اللوجستي السعودي، والفرص الكبيرة والواعدة في هذا القطاع الحيوي؛ مما يسهم في دعم ونمو سلاسل الإمداد الاقليمية و العالمية ودفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

زيادة المناطق اللوجستية

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر بن طلال حريري، أن هذه المنطقة اللوجستية الجديدة تأتي في إطار سعي "موانئ" للمساهمة في زيادة عدد المناطق اللوجستية بالموانئ ليصبح عددها 12 منطقة ومركزاً لوجستياً حالياً، وبما يسهم في رفع ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 38 حالياً إلى المرتبة 10 عالمياً وضمان ريادتها إقليمياً.

وستقدم المنطقة خدماتٍ لوجستية رئيسية وحلولًا فريدة من نوعها وخدمات وأنظمة بيئية متكاملة، تشمل مستودعات وساحات لتخزين ومناولة جميع أنواع البضائع الجافة والمبردة، ومنطقة إيداع وإعادة التصدير، لتقديم عمليات الفرز والتوزيع الإقليمي، وعمليات القيمة المضافة.

يُذكر أن "موانئ" نجحت في جذب الاستثمارات الوطنية والدولية وكبرى الشركات اللوجستية عبر توقيعها عدة اتفاقيات لإنشاء 11 منطقة لوجستية في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بقيمة استثمارية تناهز 4.2 مليار ريال، وتسهم في توفير أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي، بما يؤدي إلى تحقيق نهضة اقتصادية رائدة، تدعم الناتج المحلي، والتجارة البينية بين المملكة ودول العالم، إضافة إلى تعزيز الربط بين أنماط النقل المتعددة، ودعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية.