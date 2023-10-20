شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لمدينة نصر للإسكان و"أى أف جى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 599.250 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة إلى 371.079 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات إلى 273.269 مليون شهادة، وحديد عز إلى 73.664 مليون شهادة.

فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 205.910 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 97.635 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر "إيجي إكس 70" مدفوعًا بصعود أسهم بنك التعمير والإسكان، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وليسيكو مصر، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وراميدا، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، واودن للاستثمارات المالية، وشركة مستشفى كليوباترا، وابن سينا فارما، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.473 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 759.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 111.3 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.19%، والعرب على 6.42%، واستحوذت المؤسسات على 23.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 49.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 99 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.8 مليون جنيه، 123.3 مليون جنيه، 23.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 21616 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 26740 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 9048 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 3919 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5945 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة.