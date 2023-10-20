شكرا لقرائتكم خبر عن صرف رواتب العاملين بالدولة يوم الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالدولة للشهر الجارى بدءًا من 23 أكتوبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر نوفمبر بدءًا من ٢٣ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه، ومرتبات شهر ديسمبر بدءًا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.