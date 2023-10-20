شكرا لقرائتكم خبر عن باول: نحتاج إلى «الصبر» لمعرفة تأثير رفع الفائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الخميس إن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يتحركون بحذر بشأن السياسة بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة العام الماضي وذلك لإتاحة الوقت للتشديد النقدي لإبطاء التضخم. وأضاف متحدثا في النادي الاقتصادي في نيويورك «أحد أسباب إبطائنا بشكل كبير هذا العام هو منح السياسة النقدية الوقت الكافي للعمل... علينا أن نستخدم أعيننا، والقليل من إدارة المخاطر، والصبر في إبطاء الوتيرة للتأكد من أننا نرى التأثيرات الكاملة.»

واعترف رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالعلامات الأخيرة على تباطؤ التضخم، لكنه قال إن البنك المركزي سيكون «حازمًا» في التزامه بتفويضه البالغ 2٪.

وفي خطاب كان متوقعا على نطاق واسع ألقاه أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، تهرب باول من الالتزام بمسار سياسي محدد لكنه لم يعط أي مؤشر على أنه يميل نحو رفع أسعار الفائدة.

وبينما كان باول يتحدث، محى متداولو سوق العقود الآجلة أي احتمال لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر وقللوا من فرص التحرك حتى في ديسمبر. واعترف باول بالتقدم المحرز نحو إعادة التضخم إلى مستوى يمكن التحكم فيه، لكنه شدد على اليقظة في متابعة أهداف البنك المركزي.

وقال: «التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، وبضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما سيتطلبه الأمر لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفنا. لا يمكننا أن نعرف بعد إلى متى ستستمر هذه القراءات المنخفضة، أو أين سيستقر التضخم خلال الأرباع القادمة.»