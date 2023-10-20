شكرا لقرائتكم خبر عن الزيودي يبحث مع 6 وزراء سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل المساهمة في قيادة الجهود الدولية، لتسهيل تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال حول العالم، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية والتأثير في تحقيق التنمية المستدامة حول العالم.

وقال: إن الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة مستمرة في نهجها المنفتح على العالم عبر توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين، بما يحقق المصالح المشتركة مع الدول الشريكة من جهة، ويسهم في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية الشاملة من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال سلسلة الاجتماعات الوزارية التي عقدها مع مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين ضمن مشاركته في فعاليات اليوم الرابع من الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في أبوظبي، تحت شعار «الاستثمار في الاستدامة» خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم.

وترجمة لأهمية القارة الإفريقية في استراتيجية الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين، عقد الزيودي مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع كل من لمرابط ولد بناهي وزير التجارة والصناعة والصناعات التقليدية والسياحة في موريتانيا، وسيرج غنانيوديم بودا وزير التنمية الصناعية والتجارة والحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة في بوركينا فاسو، وألكسندر دياس مونتيرو وزير الصناعة والتجارة والطاقة في جمهورية كاب فيردي، والدكتورة ماري كريستين دورين تشوكوري وزيرة التجارة وحماية المستهلك في موريشيوس.

وتطرقت هذه الاجتماعات إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات والقارة السمراء، والفرص الواعدة التي يتيحها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارات، كونها بوابة مهمة لوصول السلع والبضائع الإفريقية إلى الأسواق العالمية، عبر عمليات إعادة التصدير، انطلاقاً من الدولة، إضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في الدول الإفريقية وحرص الإمارات على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات الواعدة بها، لتحقيق المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في هذه الدول.

كما أجرى الزيودي مباحثات مثمرة مع كل من ديلوم أمونوغاما وزير ترويج الاستثمار في سريلانكا، وجيرمان أومانيا ميندوزا وزير التجارة والصناعة والسياحة في كولومبيا، وجرى خلال الاجتماعين بحث سبل تعزيز التعاون البناء لتحفيز التجارة الثنائية غير النفطية والاستثمارات المتبادلة مع كل من الدولتين الصديقتين.

والتقي الزيودي، مجموعة من قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين، وممثلي شركة «سولار سبيس» العاملة في مجال الطاقة الشمسية الفضائية، وشركة «أورانج جروف بيو»، التي تعمل حلقة وصل بين مؤسسات الأبحاث وشركات الأدوية، وركز معاليه خلال اللقاءات على بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات والمحفزة للنمو في دولة الإمارات.

وحضر حفل توزيع جوائز الحكومة الرقمية العالمية الذي ينظمه منتدى الاستثمار العالمي، حيث استعرض سجل الإمارات الناجح في رقمنة الخدمات الحكومية المتعلقة بالاستثمار، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والثالثة عشرة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في فئة «الخدمات الحكومية الرقمية الفائقة» من قبل مجموعة بوسطن الاستشارية. (وام)