شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حيال الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس عند التسوية، وسط قلق المتعاملين من احتمال تصاعد الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة إلى صراع إقليمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 88 سنتًا، بما يعادل 1%، مسجلة 92.38 دولار للبرميل عند التسوية، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر التي ينقضي أجلها غدًا الجمعة 1.05 دولارًا، أو 1.2 %، إلى 89.37 دولار للبرميل.

تصعيد الحرب

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، للجنود المحتشدين على حدود قطاع غزة اليوم الخميس، إنهم سيشاهدون الجيب الفلسطيني "من الداخل" قريبًا، ما يشير إلى أن الغزو البري قد يكون وشيكا.

وقفزت أسعار النفط بنحو 2 % أمس الأربعاء، وسط مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عالميًا، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، عن سحب بأكبر من المتوقع من المخزونات.