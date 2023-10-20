شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل بروتوكول استغلال الثروات التعدينية بالمثلث الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي حيث وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية و الدكتور عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- بموجب بروتوكول التعاون سيتم العمل المشترك علي تبادل الخبرات اللازمة فيما يخص مجال التعدين داخل منطقة المثلث الذهبي.

2- التشاور بشان اعداد الاشتراطات العامة والقواعد اللازمة للحصول علي تراخيص مزاولة الانشطة التعدينية بالمنطقة .

3- إلى جانب التعاون في الترويج لفرص استثمار الثروات مصر الطبيعية بالمثلث الذهبي .

4- يهدف للاستفادة من القدرات

والكفاءات والخبرات المتميزة بهيئة الثروة المعدنية فى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية داخل منطقة المثلث الذهبي من خلال اتباع افضل الاساليب العلمية الحديثة فى مجال البحث والتقييم والتنقيب بما يحقق الاستغلال الامثل لهذه الانشطة ويسهم فى زيادة جذب الاستثمارات لتعظيم الناتج القومى من الثروات التعدينية وزيادة العوائد الاقتصادية منها، وضماناً لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع علي الدولة المصرية.