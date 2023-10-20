شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اسباب توكد نجاح "القابضة للكهرباء" فى خفض نسب الفقد بالشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى العديد من الإجراءات للحفاظ على سلامة و استقرار الشبكة القومية للكهرباء و خفض نسبة الفقد بالشبكة الناتج عن سرقات التيار الكهربائي و الذى أصبح يكبد الدولة خسائر مالية تتجاوز ال2 مليار جنيه ، وفيما يلي الآليات التي اتبعتها الوزارة لضبط سارقى التيار الكهربائى:

1- التوسع فى الاعتماد على حق الضبطية القضائية للعاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين و سارقى التيار بشكل مكثف.

2- اسناد مهام المرور شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مما أدى إلى انتظام عمليات الشحن شهريا.

3-التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين وتصوير اى تلاعب وإرساله مباشرة علاوة على تسجيل بيانات الحسابات الخاصة ببعض المشتركين الغير مسجلين لدى شركات توزيع الكهرباء.

4- تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت انه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك او التوصيل للغير او للنفس.

5- توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".

6- توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

7- تنظيم مسابقة شهرية لشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية لاختيار أكثر الشركات تحصيل لمحاضر سرقات التيار من خلال شن حملات ضبط سارقي التيار يوميا.

8- تركيب 2 مليون 800 عداد كودى مسبوق الدفع بالمبانى العشوائية و المخالفة.