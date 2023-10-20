شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي: تباطؤ التضخم لا يعني إيقاف سياسة التشديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن البيانات لا تزال تلمح إلى أن عودة التضخم إلى النسبة المستهدفة 2% ‏سوف يستغرق بعض الوقت في بيئة نمو أكثر تباطؤًا، مع بعض التراجع في سوق ‏العمل.

واعترف في خطاب أمام النادي الاقتصادي بنيويورك، بوجود إشارات على هدوء حدة ‏التضخم في الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا التباطؤ ‏المرحب به في معدل التضخم ليس كافيًا للوقوف على اتجاه واضح للأسعار.

وأضاف أن الفيدرالي حاسم بشأن تعهده بخفض التضخم إلى المستهدف 2%.

‏ وأضاف باول : "التضخم مرتفع للغاية، ‏وعندما تصدر العديد من البيانات على مدار عدة أشهر، فإنها ستكون بمثابة بداية ‏فقط لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو الهبوط وصولًا إلى المستهدف المحدد ‏من جانب الفيدرالي".

تراجع التضخم في الولايات المتحدة

وتراجع التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير عن ذروته التي بلغها في يونيو 2022 عند 9.1% على أساس سنوي، لكنه لا يزال أعلى من التوقعات في سبتمبر عند 3.7%، وفقًا لتقرير وزارة العمل الأمريكية.

وقال جريج جويت الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق في بنك "إتش إس بي سي": "من المؤكد أننا سنشهد ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وهو أمر مخيب للآمال إذا كنا نأمل في انخفاض أسعار الفائدة".